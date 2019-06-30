استعراض قصص نجاح رواد الأعمال في "تجربتي" بنزوى

نزوى – الرؤية

نظم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة جلسة خاصة ضمن مبادرة "تجربتي" الحوارية في ولاية نزوى لتسليط الضوء على عدد من المشاريع الصغيرة الناجحة. وعقدت الجلسة ضمن معرض المشاريع الصغيرة الذي أقيم في ولاية نزوى في إطار مبادرات بنك مسقط ممثلاً في وحدة نجاحي وبالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

واستضافت الجلسة عددا من أصحاب المؤسسات الصغيرة المشاركين في المعرض، ليشاركوا الحضور تجاربهم وقصص نمو مشاريعهم. وقد شارك أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة وهم ناصر بن صالح بن حمد البرومي، مؤسس وصاحب مؤسسة "عسل البرومي"، وزعيمة بنت سيف بن ناصر السلامية، صاحبة "خلطات الجدة"، وعالية عبدالله حمد النبهانية، المديرة التنفيذية وصاحبة مشاريع "الروائع الشامخة للدواجن"، وسلطان بن سالم بن راشد الشايعي، المدير التنفيذي وصاحب "الديوان للتمور"، كما شارك من أعضاء وحدة نجاحي ببنك مسقط انتصار السليمانية، صاحبة "آيانز بوتيك"، وسالم اليعربي، صاحب مشروع "شذى العود". وأدار الجلسة الحوارية عبدالله بن حمود الجفيلي مدير وحدة مؤسسات البيع بالتجزئة نجاحي في بنك مسقط.

وقال عبدالله بن حمود الجفيلي، مدير وحدة مؤسسات البيع بالتجزئة (نجاحي) في بنك مسقط إن مبادرة تجربتي الشهرية لمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة منصة جيدة لاستعراض تجارب رواد ورائدات الأعمال والتعرف على التحديات التي واجهتهم، وتتيح الفرصة لأصحاب المشروعات لمشاركة أفضل الممارسات المتبعة لتطوير الأعمال، وقد استضفنا في لقائنا الأخير ٦ مشروعات من محافظة الداخلية.

ومن جانبه قال عادل الحبيشي، مستشار أول في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: سلطت الجلسة الضوء على قصص نجاح أصحاب مشاريع صغيرة وسط مشاركة مميزة من رواد الأعمال من ولاية نزوى وبحضور عدد من الشباب المهتمين بريادة الأعمال ومن يتطلعون إلى إقامة مشاريعهم الصغيرة.