"الصناعات الحرفية" تحتفل بتخريج 20 متدربة على تشكيل الأصداف

مسقط – الرؤية

احتفلت الهيئة العامة للصناعات الحرفية أمس بتخريج منتسبات برنامج "صنعة" لتشكيل الأصداف البحرية الذي نفذته الهيئة العامة للصناعات الحرفية ممثلة بدائرة الصناعات الحرفية بمسقط في ولاية قريات وبالتعاون مع الشركة العُمانية للنقل البحري. وأقيم حفل التخرج تحت رعاية سعادة عبد الوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمسرح ديوان عام الهيئة في مرتفعات المطار.

ويأتي احتفال الهيئة بتخريج منتسبات البرنامج لتزويد القطاع الحرفي بقدرات حرفية وطنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير العلمية والعملية إلى جانب تعزيز الكفاءة الإنتاجية للحرفيين العمانيين العاملين في القطاع الحرفي وتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية للحرفيين وتأهيلها مع العمل على حماية الصناعات الحرفية وتطوير بيئة العمل الحرفي من أجل الإسهام في تحقيق مستويات من التنمية المستدامة عن طريق صقل القدرات وتأهيل الطاقات الوطنية في المجالات الحرفية من خلال تصميم برامج متكاملة للتدريب والإنتاج الحرفي والتي تنفذها الهيئة بصفة مستمرة ومتواصلة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.

وشهد الحفل توزيع الشهادات على 20 من المتدربات على استخدام التقنيات الحديثة المرتبطة بالحرفة أكاديمياً لإكسابهن مهارات حرفية تساعدهن على إدارة المشاريع الصغيرة إدارة شخصية والاعتماد على الحرفة كمصدر رزق.

وألقت بدرية بنت محمد الفورية رئيسة قسم التدريب والإنتاج الحرفي بدائرة الصناعات الحرفية بمسقط كلمة قالت فيها: تتكاتف الجهود بين الهيئة العامة للصناعات الحرفية ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع لتشجيع واستدامة هذه الحرف كمصدر دخل للفرد والمجتمع، ومن هذا المنطلق يأتي تعاون الهيئة ممثلة بدائرة الصناعات الحرفية بمسقط مع الشركة العمانية للنقل البحري لدعم برنامج صنعة لتشكيل الأصداف والذي نفذ في ولاية قريات لرفد المجتمع المحلي بمشاريع مستدامة ترفع من دخل الفرد وتحسن استغلال الخامات الطبيعية المتوفرة في السلطنة حيث استخدمت في البرنامج صدفة الصفيلح التي تعتبر من أجود أنواع الأصداف التي تصدر خارج السلطنة وتستخدم في ترصيع منتجات الخشب والأثاث وتدخل في صناعة الحلي والمجوهرات مما يضيف قيمة نفعية وجمالية للمنتج. ونحتفل بتخريج منتسبات برنامج صنعة لتشكيل الأصداف متأملين منهن المضي قدماً في تطوير الحرفة وتنميتها بما يتوافق مع أصالة الصناعات الحرفية العمانية مع ضرورة شكر كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج.