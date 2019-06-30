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"القوى العاملة" تصحح أوضاع 16 ألف وافد بشمال الشرقية

الأحد 30 يونيو 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

"القوى العاملة" تصحح أوضاع 16 ألف وافد بشمال الشرقية

 

إبراء – الرؤية

 

تعمل وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الشرقية على تصحيح أوضاع أكثر من 16002 عامل وافد يعملون لدى 112 صاحب عمل يملكون 3441 سجلا تجاريا.

واستدعت المديرية 67 صاحب عمل يمتلكون 1479 سجلا تجاريا يعمل فيها 8228 عاملا وافدا من أجل تصحيح أوضاع العاملين في منشآتهم في إطار تنظيم سوق العمل، كما راجع 22 صاحب عمل لديهم 1100 سجل تجاري يعمل فيها 2599 عاملا وافدا لمناقشة آليات تصحيح أوضاع العاملين لديهم في السجلات المسجلة بأسمائهم، بينما تعذر الوصول إلى 23 من أصحاب الأعمال لديهم 862 سجلا تجاريا يعمل فيها 5175 عاملا وافدا وسيجري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم .

وتواصل الوزارة تنظيم سوق العمل بما يتوافق مع معايير العمل من خلال تكثيف التفتيش على القوى العاملة المخالفة لقانون العمل، والزيارات على منشآت القطاع الخاص لضمان تطبيق أحكام قانون العمل. وتشدد الوزارة بأنه على جميع أصحاب العمل بمن فيهم متعددي السجلات التجارية التأكد من التزام منشآتهم ومؤسساتهم بالإجراءات المطبقة لقانون العمل وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المؤسسات المخالفة، وتناشد الجميع عدم تشغيل القوى العاملة المخالفة.

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