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التعريف بجائزة الإجادة في القطاع الصحي بصلالة

الأحد 30 يونيو 2019 08:44 م بتوقيت مسقط

التعريف بجائزة الإجادة في القطاع الصحي بصلالة

صلالة - الرؤية

نظَّمت دائرة المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية العامة الخدمات الصحية بمحافظة ظفار المعرض المصاحب لفعاليات جائزة التميز في القطاع الخاص وذلك في مركز صلالة جاردنز مول، لتسليط الضوء على مكتسبات مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.

ورعى المعرض المهندس محمد بن علي بيت علي عيسى مدير عام الشركة العمانية للاتصالات بظفار بحضور الدكتور خالد بن محمد المشيخي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، وعدد من المسؤولين بالخدمات الصحية والمشرفين في المؤسسات الصحية الخاصة.

ويأتي المعرض المصاحب ضمن سلسلة معارض أقيمت على مستوى 4 محافظات وهي ظفار وشمال الباطنة والبريمي ومسقط، وتعنى الجائزة بتقييم المؤسسات الصحية الخاصة في إطار سياسة وزارة الصحة من حيث جودة العمل ورفع الكفاءة.

واستعرضت المؤسسات الصحية الخاصة بالمُحافظة في المعرض الخدمات التي تُقدمها وقدمت محاضرات صحية واستشارات طبية في عدد من المجالات كالتغذية وفحص كتلة الجسم ونصائح طبية عامة.

 

 

 

 

 

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