بالفيديو.. كشف تفاصيل تعرض عمال عرب للضرب في كازاخستان

تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية مقاطع فيديو تظهر هجوماً جماعياً عنيفاً على أشخاص قيل أنهم عمّال عرب بينهم أردنيون ولبنانيون وفلسطينيون في شركة "اتحاد المقاولين CCC" في كازاخستان.

وتظهر الفيديوهات لحظات تعرّض عدد من المهندسين والعمال العرب للضرب مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، بينما شوهد آخرون ينزفون من شدّة الضرب.

وقال الناشطون إن سبب الاعتداء على العمال العرب يعود لصورة، نشرها المهندس اللبناني (إيلي داوود) مع زميلته الكازاخية على "تويتر"، أثارت غضب زملائها من العمال الكازاخيين الذين اعتبروها إهانة وإساءة لهم ولبلدهم.

بينما اعتبر آخرون أن الصورة غير مسيئة والفتاة الكازاخية تصورت بإرادتها ولم تُجبر على شيء.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتا كازاخستان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في عدد من الدول العربية كلبنان والأردن ومصر والكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية حاصدا أكثر من 32 ألف تغريدة، انقسم من خلالها المستخدمون بين مؤيد ورافض لما قام به العمال الكازاخيون.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبناني ايلي داوود، الذي كان السبب وراء الواقعة، قدم فيه اعتذارا من شعب كازاخستان عن أي إساءة قد يكون تسبب بها لزميلته في العمل، مشدداً على أن الصورة التي تم التقاطها لم تكن بهدف الإساءة على الإطلاق.

ونشر وزير الخارجية والمغتربين الأردني، أيمن صفدي، على صفحته في تويتر صور للعمال الأردنيين برفقة سفير الأردن في كازاخستان، وعلق قائلا :" سفير المملكة مع شبابنا في كازاخستان. الحمد لله كلهم بخير وموجودون في فندق مؤمن بحراسة أمنية. وتتابع السفارة والوزارة مع السلطات الكازاخستانية لحماية حقوقهم وضمان أمنهم. السلطات هناك أكدت لنا أنها اتخذت كل الاحتياطات وأن الأمور هدأت. ننسق أيضا مع مدير الشركة هناك وهو مواطن أردني"