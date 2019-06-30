"التجارة" تعزز معارف المستوردين بالأنظمة الجديدة لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية

مسقط - العمانية

نظّمت وزارة التجارة والصناعة أمس حلقة عمل حول "الأنظمة التي أقرّتها هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية"، بهدف إيضاح شروط ومتطلبات استيراد المنتجات الغذائية الواردة من السلطنة إلى المملكة العربية السعودية.

ورعى افتتاح الحلقة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتمّ خلال الحلقة تقديم عرض مرئي حول آلية تسهيل وتسريع دخول المنتجات وسلامتها بمنفذ البطحاء بالمملكة العربية السعودية تحدّث خلاله عن آلية استقبال الإرساليات الغذائية المبردة والمجمدة، وتحديد منافذ الدخول التجارية للأغذية والتحديات التي تواجه المصدرين من السلطنة والحلول المناسبة المقترحة لضمان دخول وسلامة المنتجات خلال عملية النقل. وتضمّنت الحلقة جلسة نقاشيّة ناقشت آلية تصدير الأسماك الطازجة والمملحة من السلطنة وأهم الإشكاليات التي تعرقل عملية التصدير للمملكة وكيفية وصول الأسماك بشكل سليم والاشتراطات الصحيّة وتوضيح آلية الفحص على الصادرات في مراكز الكشف.