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93886 طن أسماك إجمالي الإنتاج الحرفي بنهاية فبراير

الأحد 30 يونيو 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

93886 طن أسماك إجمالي الإنتاج الحرفي بنهاية فبراير

 

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية فبراير 2019 بالسلطنة 93 ألفا و886 طنا بنسبة زيادة قدرها 8ر4 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2018 التي بلغت فيها الكمية 89 ألفا و577 طنا.

وبلغ إجمالي قيمة الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي والصيد الساحلي والتجاري 49 مليونا و911 ألف ريال عماني بنسبة زيادة 8ر38 بالمائة مقارنة مع نهاية فبراير 2018 الذي بلغت قيمة الأسماك فيه 35 مليونا و949 ألف ريال عماني وفق ما أشارت الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وفق بيانات أولية من وزارة الزراعة والثروة السمكية. وجاءت أعلى كميّة من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة الوسطى حيث بلغت الكمية 41 ألفا و21 طنا تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 26 ألفا و265 طنا ثمّ محافظتا شمال وجنوب الباطنة بـ8 آلاف و258 طنا. وبلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة ظفار 9 آلاف و380 طنا وفي محافظة مسقط ألفين و834 طنا. أمّا في محافظة مسندم فقد بلغت الكمية 6 آلاف و129 طنا. وكانت الكميّة الأكبر من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي من نصيب الأسماك السطحية الصغيرة حيث بلغت الكمية بنهاية فبراير 58 ألفا و93 طنا مقارنة مع 61 ألفا و464 طنا بنهاية فبراير 2018م وبنسبة انخفاض قدرها 5ر5 بالمائة.

وزادت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة بالصيد الحرفي بنسبة 7ر44 بالمائة لتبلغ بنهاية فبراير 16 ألفا و744 طنا مقارنة مع 11 ألفا و574 طنا بنهاية فبراير 2018م. وبلغت كمية الأسماك القاعية المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية فبراير 17 ألفا و351 طنا بزيادة قدرها 6ر26 بالمائة عن نهاية فبراير 2018 الذي بلغت الكمية فيه 13 ألفا و706 أطنان. أمّا الكميات المنزلة من القرشيات بالصيد الحرفي فقد انخفضت بنسبة 5ر12 بالمائة لتبلغ بنهاية فبراير 800 طن مقارنة مع 915 طنا بنهاية فبراير 2018م. وفيما يخص القشريات والرخويات المنزلة بالصيد الحرفي فحتى نهاية شهر فبراير 2019 تمّ تنزيل 478 طنا مقارنة بألف و47 طنا بنهاية فبراير 2018.

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