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21% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

مؤشر سوق مسقط يخسر 6 نقاط .. والتداولات تتراجع بنسبة 79% إلى 1.391 مليون ريال

الأحد 30 يونيو 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

مؤشر سوق مسقط يخسر 6 نقاط .. والتداولات تتراجع بنسبة 79% إلى 1.391 مليون ريال

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق، أمس، إلى مستوى 3885 نقطة تقريبا؛ بخسارة 6 نقاط، بنسبة 0.158 في المئة مقارنة مع آخر جلسة للتداول. وانخفض مؤشر العائد الكلي بنفس النسبة تقريباً ليصل إلى 4134 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضاً في قيم التداول؛ وبلغ مستواها1.391  مليون ريال بنسبة انخفاض 79% عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث وصلت خلالها إلى 6.657 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.021 في المئة، وبلغت ما يقارب 18 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 359 ألف ريال وبنسبة 26 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 62 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 297 ألف ريال عُماني وبنسبة 21%.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6283 نقطة منخفضاً 27 نقطة بنسبة 0.43 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4623 نقطة منخفضا 18 نقطة وبنسبة تغير 0.39 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1916 نقطة مرتفعًا خمس نقاط وبنسبة تغير 0.29 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 540 نقطة منخفضًا 0.98 نقطة وبنسبة 0.18 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 42 شركة، ارتفعت منها 11 شركة وانخفضت 13 شركة، فيما استقرت أسعار 18 شركة، وتم التداول في 1,390,574 مليون سهم، بعدد صفقات 515 صفقة. وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 22 في المئة.

وتصدر سهم الوطنية للتأمين للحياة والعام قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.300 ريال وبنسبة صعود 3 في المئة، فيما حل سهم عُمان للمرطبات في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 1.470 ريال وبنسبة تغير 7 في المئة. واعتلى سهم بنك صحار الدولي صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 322,780 ريال وبنسبة 23 في المئة. وتصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,981,944  سهم وبنسبة 30 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,031,568  ريال وبنسبة 74 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 323,935 ريال وبنسبة 23 في المئة. وبلغ شراء العرب 13,896 ريال وبنسبة واحد في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 21,175 ريال وبنسبة 2 في المئة. أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 1,328,994ريال وبنسبة 96 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجين 6,207 آلاف ريال وبنسبة 0.45 في المئة، وبلغ بيع العرب 31,940 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 23,433 ألف ريال وبنسبة 2 في المئة.

 

 

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