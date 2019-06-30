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الموت يغيب الدبلوماسي والإعلامي صادق عبدواني

الأحد 30 يونيو 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

الموت يغيب الدبلوماسي والإعلامي صادق عبدواني

الرؤية - أسعد اليعقوبي

رَحَل عن عالمِنا الإعلامي والدبلوماسي الدكتور صادق بن حسن عبدواني رئيس تحرير مجلة "الأسرة"، بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء، في المجالين الإعلامي والدبلوماسي.

وتعدُّ مجلة الأسرة -التي كان يتقلد المرحوم رئاسة تحريرها- أقدم مجلة عُمانية عائلية؛ حيث يتجاوز عمرها 44 عاما، وصدر العدد الأول منها في العام 1974، وتصدر عن مؤسسة دار الأسرة للطباعة والنشر والتوزيع، كمجلة أسبوعية اجتماعية، بموجب ترخيص إصدار مجلة أسبوعية، لكنها صدرت نصف شهرية ثم تطوَّرت لتصدُر أسبوعيا، وتضم ملحقا للبراعم موجَّها خصيصا للطفل العماني. وأسهمت مجلة الأسرة فى نشر الموضوعات والأخبار والدراسات والتحقيقات التى واكبت مسيرة التطور والنماء في السلطنة على مدى سنوات النهضة المباركة التي قادها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كما نشرت مقالات وآراءً للعديد من الكتاب العمانيين والعرب، فضلا عن العديد من الشعراء والمثقفين وأصحاب الكلمة.

وأسهَم عبدواني في المجال الثقافي من خلال ريادته في الكتابة القصصية في السلطنة في كتابه "الدجالة" الذي صدر في العام 1989، إضافة لتقلده عدة مناصب؛ أبرزها مستشار بوزارة القوى العاملة.

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