فرص جديدة للمتضررين من إنهاء خدماتهم في "لارسن" و"توبروا"

مسقط - الرؤية

استقبلت وزارة القوى العاملة بديوان عام الوزارة أمس عددًا من الباحثين عن عمل، ممن تعرضوا لإنهاء خدماتهم في شركتي لارسن وتوبرو بعد انتهاء المشاريع التي كانوا يعملون فيها، وتمكنت الوزارة من إعادة 132 مواطنا للعمل.

وقال يوسف بن سعيد المطوع المدير العام المساعد للتشغيل إنّ الوزارة عرضت فرص العمل على العدد المتبقي والبالغ 298 مواطنا، وتتوافق فرص العمل مع خبراتهم العملية، حيث تمّ حتى الآن استدعاء 114 مواطنًا وعرض الفرص عليهم للعمل في منشآت أخرى بالقطاع الخاص، ونفس مجالات العمل التي كانوا يعملون بها. وقبل بعضهم الفرص المعروضة في حين لم يقبل البعض الآخر بهدف البحث عن مزايا وأجور أفضل.

وأكد المطوع استمرار الوزارة في عرض فرص العمل المتوفرة على من تبقى منهم خلال الأيام المقبلة، مطالبًا إيّاهم بالاستفادة من هذه الفرص في ظل ظروف المؤسسات والشركات الحالية.