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"غرفة البريمي" تستعرض تحديات القطاعات الاقتصادية بالمحافظة

الأحد 30 يونيو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

"غرفة البريمي" تستعرض تحديات القطاعات الاقتصادية بالمحافظة

البريمي - سيف المعمري

ترأس زاهر بن محمد الكعبي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي وبحضور الأعضاء، واستعرض المجتمعون جملة من الموضوعات ذات العلاقة بتنمية القطاع الخاص في المحافظة، والوقوف على الوضع الاقتصادي الحالي وانعكاساته على مختلف الأنشطة.

وأكّد المجلس أهميّة تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الجهات الحكومية في المحافظة ومجتمع الأعمال لبحث مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والعمل على وضع الحلول لها بالتوافق والتنسيق بين الأطراف المشتركة تحقيقاً لمنظومة التكامل والمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

واطّلع أعضاء المجلس على نتائج أعمال وتوصيات اللجان المؤقتة بالفرع، وتمّ اعتمادها تمهيداً لرفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص إلى جانب استعراض الفعاليات التي أوصت بتنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها إقامة ندوة تعريفية حول الاستثمار في الأسواق المالية "الأدوات والآليات" وبحث إمكانية إقامة مهرجان للتسوّق ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي المقترح بعد الحصول على الموافقات الرسميّة من الجهات المعنيّة.

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