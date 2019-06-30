معارض متنوعة في مهرجان صحار الاقتصادي.. ديسمبر

صحار – الرؤية

أقرّ مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة أمس إقامة مهرجان صحار الاقتصادي الثاني في ديسمبر القادم، ويتضمن إقامة معرض للابتكار الصناعي، وتنظيم ملتقيات للتعريف بالثورة الصناعية الرابعة، وكذلك معرض الخدمات للمؤسسات الحكومية والخاص، ومعرض لصاحبات الأعمال، ومعرض للمنتجات المنزلية، ومعرض للمنتجات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وورش عمل لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بالمحافظة.

واعتمد المجلس إقامة ندوة حول فرص قطاع المقاولات في محافظة شمال الباطنة خلال الشهر الجاري، إلى جانب مناقشة مقترح تسيير وفدين تجاريين خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث سيجري تعميم رابط إلكتروني لإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال في محافظة شمال الباطنة للتسجيل والمشاركة في هذه الوفود لتحقيق مبدأ الشفافية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة برئاسة عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة، الذي قال إن المجلس يحرص على خدمة أصحاب الأعمال في المحافظة ويتبع سياسة واضحة تُعزز مستوى الشفافية لفرع الغرفة في كافة الأنشطة.