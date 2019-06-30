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"السياحة" توقع اتفاقية لتطوير 113 خدمة إلكترونية

الأحد 30 يونيو 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

"السياحة" توقع اتفاقية لتطوير 113 خدمة إلكترونية

مسقط – الرؤية

وقّعت وزارة السياحة في واحة المعرفة اتفاقيّة لتطوير الخدمات الإلكترونية لوزارة السياحة ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية "عمان الرقمية" وذلك بالتعاون مع شركة المدينة للتطوير والتجهيزات وبالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات. ووقع الاتفاقية معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات وشيلا هوبر جمال المدير التنفيذي للشركة.

ويشمل المشروع تطوير البوابة الرسمية الإلكترونية للوزارة وتطوير بوابة "اكتشف عمان" إضافة إلى تطوير 113 خدمة إلكترونية منها: 84 خدمة مقدمة للمواطنين و17 خدمة مقدمة للمؤسسات الحكومية الأخرى، و8 خدمات مخصصة للموظفين، و4 خدمات تستهدف رجال الأعمال، وتركز جميع تلك الخدمات على عدد من المجالات وهي: خدمات المستثمرين، والتنمية السياحية، والتخطيط والمعلومات، والترويج السياحي، ومن المتوقع أن تتكامل بيانات 16 مؤسسة حكومية لتقديم تلك الخدمات.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات: إنّ الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مجال التحوّل الرقمي لوزارة السياحة وكذلك لمنظومة الحكومة الإلكترونية عموما؛ وسيبدأ المشروع بإعادة هندسة إجراءات الوزارة ثمّ نقلها لتصبح خدمات إلكترونية متكاملة، كما سيجري استخدام البنى الأساسية للحكومة الإلكترونية ومنها السحابة الحكومية لضمان تكامل خدمات الوزارة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة. كما سيجري تدشين الخدمات التي تتضمنها الاتفاقية على عدة مرحل، ونأمل أن تسهم تلك الخدمات في تشجيع الاستثمار في المجال السياحي في السلطنة وفي خدمة السياحة العمانية عموما.

وقال خليفة عبدالله العذالي مدير دائرة تقنية المعلومات إنّ توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير الخدمات الحكومية للوزارة المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وبما يتواكب مع المشاريع الأخرى التي ترعاها الوزارة ومنها الاستراتيجية العمانية للسياحية ومع مبادرة التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية. وتتكون الاتفاقية من 3 أجزاء رئيسية وهي: إعادة هندسة الإجراءات لخدمات الوزارة التي تقدمها الهيئة للمستفيدين، وتطوير واستخدام منظومة سياحية متكاملة وإعادة وتنظيم هيكلة بوابة الإلكترونية للوزارة وكذلك البوابة الإلكترونية "اكتشف عمان".

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