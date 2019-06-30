4.8% زيادة في إجمالي كميات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي

مسقط - الرؤية

بَلَغ إجمالي كمِّيات الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية فبراير 2019 في السلطنة 93 ألفا و886 طنا، بنسبة زيادة 4.8% عن نفس الفترة من 2018، والتي بلغت فيها الكمية 89 ألفا و577 طنا، فيما بلغ إجمالي قيمة الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي والصيد الساحلي والتجاري 49 مليونا و911 ألف ريال عماني، بنسبة زيادة 38.8% مقارنة مع نهاية فبراير 2018، والتي بلغت فيها قيمة الأسماك 35 مليونا و949 ألف ريال عماني، بحسب الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفق بيانات أولية من وزارة الزراعة والثروة السمكية.

وجاءت أعلى كمية من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة الوسطى؛ حيث بلغتْ الكمية 41 ألفا و21 طنا، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ26 ألفا و265 طنا، ثم محافظتا شمال وجنوب الباطنة بـ8 آلاف و258 طنا. وبلغت كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظة ظفار 9 آلاف و380 طنا، وفي محافظة مسقط ألفين و834 طنا، أما في محافظة مسندم فقد بلغت الكمية 6 آلاف و129 طنا.

وكانتْ الكمية الأكبر من الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي من نصيب الأسماك السطحية الصغيرة؛ حيث بلغتْ الكمية بنهاية فبراير 58 ألفا و93 طنا، مقارنة مع 61 ألفا و464 طنا بنهاية فبراير 2018م، وبنسبة انخفاض قدرها 5.5%.

وزادت كمية الأسماك السطحية الكبيرة المنزلة بالصيد الحرفي بنسبة 44.7% لتبلغ بنهاية فبراير 16 ألفا و744 طنا، مقارنة مع 11 ألفا و574 طنا بنهاية فبراير 2018م. وبلغت كمية الأسماك القاعية المنزلة بالصيد الحرفي بنهاية فبراير 17 ألفا و351 طنا، بزيادة قدرها 26.6% عن نهاية فبراير 2018 الذي بلغت الكمية فيه 13 ألفا و706 أطنان. أما الكميات المنزلة من القرشيات بالصيد الحرفي، فقد انخفضت بنسبة 12.5% لتبلغ بنهاية فبراير 800 طن، مقارنة مع 915 طنا بنهاية فبراير 2018م.

وفيما يخصُّ القشريات والرخويات المنزلة بالصيد الحرفي فحتى نهاية شهر فبراير 2019، فقد تم تنزيل 478 طنا مقارنة بألف و47 طنا بنهاية فبراير 2018. ويُشار إلى أنَّ إجمالي الكميات المنزلة بالصيد الساحلي بلغت بنهاية فبراير ألفا و90 طنا، فيما بلغت الكميات المنزلة بالصيد التجاري طنين.