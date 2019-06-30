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"حماية المستهلك" بصحار تدشن منهجية "لين" لتحسين بيئة العمل

الأحد 30 يونيو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

"حماية المستهلك" بصحار تدشن منهجية "لين" لتحسين بيئة العمل

صحار - الرؤية

دشَّنت المديرية العامة لحماية المستهلك في محافظة شمال الباطنة -ممثلة بدائرة الدراسات والتطوير- مبادرة منهجية بعنوان "لين"، تحت رعاية عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية، وبحضور عددٍ من المسؤولين والموظفين بالمديرية؛ وذلك ضِمن خططها الرامية لتطوير وتحسين بيئة العمل وتجويد الأداء المؤسسي.

واستعرضَ محمود بن سعيد المعمري مدير دائرة الدراسات والتطوير، ما تقوم به المديرية بشكل خاص والهيئة العامة لحماية المستهلك بشكل عام من جهد لافت واهتمام بالغ في تشجيع المبادرات على المستويين المجتمعي والمؤسسي، وتطرق إلى أهمية تطبيق أداة "لين" التطويرية في تحسين بيئة العمل مواكبة لما يشهده العالم من تسارع في عمليات التطوير النوعي في العمل المؤسسي.

واشتملَ حفل التدشين على محاضرة للتعريف بالمبادرة، قدمتها مريم بنت إبراهيم المطوع؛ تناولت فيها عددا من المحاور؛ أبرزها: التعريف بالمنهجية وتاريخها وأهدافها وآلية تطبيقها، وأدوات تحديد المشكلة والأنماط والمهارات المرتبطة بها، وكذلك التعريف بأنواع الهدر وفق المنهجية والمتمثلة في النقل والتخزين والحركة والانتظار والإنتاج الزائد والإجراءات الزائدة والعيوب وبينت الأمثلة من واقع العمل بالمديرية.

وأشارتْ المطوع إلى أنَّ الهدف الرئيسي من أداة "لين" التحسين المستمر في العمل لتحقيق إنجاز أكثر بموارد وجهد أقل، موضحة أن منهجية "لين" تختلف عن غيرها من أدوات التطوير بأن تحسينها لطبيعة العمل ليس فجائيًّا وإنما تدريجيًّا، وأن الغاية منها ليست الوصول للهدف فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق الأفضل بشكل دائم ومستمر.

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