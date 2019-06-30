معرض توعوي بأخطار المخدرات في صلالة

أقام الفريق التوعوي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية معرضاً توعوياً في صلالة جاردنز مول، تزامناً مع احتفال دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يصادف الـ 26 يونيو من كل عام وبهدف نشر الوعي والتعريف بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقام الفريق بتعريف الزوار بالأضرار الصحية والمادية والاجتماعية للمخدرات والمؤثرات العقلية، وعرض محتويات المعرض من مطبوعات وصور توعوية وبعض الصور التي تظهر مدى خطورة تعاطي المواد المخدرة وما يترتب عليها من أضرار. وتم توزيع المطويات التوعوية وشرح محتواها والرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب وتعريفهم بالخط الساخن المجاني ١٤٤٤ للإبلاغ عن قضايا المخدرات.