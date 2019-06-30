"الدفاع المدني" تجري تمرين "البحث عن غريق" بخصب

أجرى فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف وبالتعاون مع إدارة العمليات ومركز شرطة خفر السواحل مسندم ومركز شرطة خصب تمريناً للبحث عن غريق في عرض البحر قبالة ولاية خصب.

هدف التمرين إلى صقل وتأهيل الأفراد على كيفية التعامل مع حوادث الغرق وإكسابهم المهارات العملية، إضافة إلى قياس سرعة الاستجابة ومستوى الجاهزية لديهم.

واشتمل التمرين الختامي على عملية البحث الجماعي على امتداد الشاطئ بواسطة الغواصين ودوريات خفر السواحل، وتم عرض شرح مفصل عن هذه الورشة والتمارين التي تلقاها المشاركون.

رعى التمرين العقيد سالم بن محمد الغيثي مساعد قائد شرطة محافظة، حيث وجه كلمة شكر للمشاركين على الجهود المبذولة في التمارين، وحثهم على بذل الجهد والاجتهاد في تأدية الواجبات المنوطة بهم.