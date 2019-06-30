البنك الوطني يكافئ عملاء حساب "الكنز" بجوائز قيمة

مسقط – الرؤية

أجرى البنك الوطني العُماني سحوبات حساب التوفير الكنز لشهر مايو وفاز 5 من عملائه بمبلغ 25,000 ريال عُماني لكل فائز، اثنان منهم من عملاء حسابات إدارة الثروات "صدارة" خلال السحب الشهري الخاص. وشملت السحوبات أيضاً فوز 50 عميلاً بمبلغ 500 ريال عُماني لكل منهم في سحب حسابات تحويل الراتب.

وقال جون تشانج، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: مع اقتراب السحب نصف السنوي الكبير والذي سيفوز فيه 2 من سعداء الحظ بجوائز بقيمة 250,000 ريال عُماني لكل منهما، ندعو ونشجع جميع عملائنا للاستفادة من هذه الفرص الفريدة التي نُقدمها لهم في سحوبات حساب التوفير. ولا شك أنَّ مزايا هذه السحوبات لا تقتصر على استقطاب العملاء للفوز بجوائز نقدية قيمة فحسب بل هي أيضاً تهدف إلى رفدهم بحلول مالية مبتكرة تساهم في غرس ثقافة التوفير والادخار في نفوسهم من أجل إدارة حياتهم المالية على نحو أفضل.

ويترقَّب عملاء حساب التوفير الكنز لدى البنك الوطني العُماني موعد السحب الكبير بحماس واهتمام كبيرين. وتتضمن نسخة هذا العام من سحوبات حساب التوفير الكنز فوز أربعة من العملاء بجوائز نقدية بإجمالي 1 مليون ريال عُماني وهي ضعف الجائزة النقدية خلال عام 2018. كما يُقيم البنك سحب نصف سنوي في شهر يونيو والذي يشهد فوز اثنين من عملائه بجائزة نقدية ضخمة بقيمة 250,000 ريال عُماني لكل منهما.

ويُواصل البنك الوطني العُماني إثراء تجربة عملائه بفرص فريدة للتوفير تُكملها خدمة على أعلى مستوى. ومنذ إطلاقه في عام 1995، ويواصل حساب التوفير الكنز غرس ثقافة التوفير لدى العملاء وتشجيعهم على الادخار لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم المالية، ويتأهل عملاء البنك تلقائياً للدخول في السحوبات الشهرية بشرط الاحتفاظ بمتوسط رصيد 100 ريال عُماني في حساب الكنز الخاص بهم.