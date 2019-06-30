بنك مسقط يجري سحبا خاصا لزبائن فروع العاصمة على جوائز "المزيونة للادخار"

مسقط – الرؤية

أجرى بنك مسقط السحب الخاص لزبائن فروع محافظة مسقط بفرع البنك في منطقة الخوير ضمن برنامج "المزيونة" للادخار، بحضور وليد بن علي الرئيسي، المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط.

وشارك عدد من زبائن البنك في إجراء السحوبات على 75 جائزة، كل جائزة قيمتها 1000 ريال عماني، وبذلك يكون البنك قدم جوائز بقيمة 75 ألف ريال عماني ضمن السحب موزعة على زبائن البنك في المحافظة. وقدم وليد بن علي الرئيسي التهنئة للفائزين بسحوبات المحافظات والذي يأتي ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 معرباً عن سعادته بنجاح البرنامج في تعزيز مفهوم التوفير والادخار بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن بنك مسقط خصص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني تشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير، داعياً كافة زبائن البنك إلى تعزيز ثقافة الادخار خلال المرحلة المقبلة حيث إنه كلما زاد الرصيد في الحساب كلما زادت فرص الفوز بالجوائز القيمة. وستشهد الفترة المقبلة إجراء العديد من السحوبات الكبيرة ومن بينها سحوبات منتصف العام وسحوبات الأعياد وغيرها من السحوبات ضمن برنامج "المزيونة" للتوفير.

ويأتي برنامج «المزيونة» لعام 2019 بحلة جديدة، حيث تم استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، فقد أعلن بنك مسقط عن بدء العد التنازلي لإجراء السحوبات على الجوائز المالية نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 بقيمة 1.5 مليون ريال عماني والمخصصة لزبائن المحافظات وأصالة والجوهر.

وأطلق البنك الحملة التسويقية لإجراء هذه السحوبات في مختلف وسائل الإعلام بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير وإتاحة الفرصة للفوز بالجوائز المالية القيمة، حيث سيجري السحب على جائزتين مخصصتين لجوائز منتصف العام الكبرى ويمكن لكافة زبائن بنك مسقط والذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى الدخول في السحب والفوز بإحدى هذه الجوائز، والتي تبلغ قيمة كل منها 250 ألف ريال عُماني.

كما سيجري السحب على 28 جائزة مخصصة للمحافظات، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال ويمكن لكافة الزبائن في المحافظات، والذين يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز وغيرها.