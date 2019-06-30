الأحد, 30 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

75 جائزة بقيمة 1000 ريال عماني

بنك مسقط يجري سحبا خاصا لزبائن فروع العاصمة على جوائز "المزيونة للادخار"

الأحد 30 يونيو 2019 05:39 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يجري سحبا خاصا لزبائن فروع العاصمة على جوائز "المزيونة للادخار"

مسقط – الرؤية

أجرى بنك مسقط السحب الخاص لزبائن فروع محافظة مسقط  بفرع البنك في منطقة الخوير ضمن برنامج "المزيونة" للادخار، بحضور  وليد بن علي  الرئيسي، المدير الإقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط.

وشارك عدد من زبائن البنك في إجراء السحوبات على 75 جائزة، كل جائزة قيمتها 1000 ريال عماني، وبذلك يكون البنك قدم جوائز بقيمة 75 ألف ريال عماني ضمن السحب موزعة على زبائن البنك في المحافظة. وقدم وليد بن علي الرئيسي التهنئة للفائزين بسحوبات المحافظات والذي يأتي ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 معرباً عن سعادته بنجاح البرنامج في تعزيز مفهوم التوفير والادخار بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن بنك مسقط خصص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني تشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير، داعياً كافة زبائن البنك إلى تعزيز ثقافة الادخار خلال المرحلة المقبلة حيث إنه كلما زاد الرصيد في الحساب كلما زادت فرص الفوز بالجوائز  القيمة. وستشهد الفترة المقبلة إجراء العديد من السحوبات الكبيرة ومن بينها سحوبات منتصف العام وسحوبات الأعياد وغيرها من السحوبات ضمن برنامج "المزيونة" للتوفير. 

ويأتي برنامج «المزيونة» لعام 2019 بحلة جديدة، حيث تم استحداث عدد من الجوائز المالية الجديدة في البرنامج، فقد أعلن بنك مسقط عن بدء العد التنازلي لإجراء السحوبات على الجوائز المالية نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 بقيمة 1.5 مليون ريال عماني والمخصصة لزبائن المحافظات وأصالة والجوهر.

وأطلق البنك الحملة التسويقية لإجراء هذه السحوبات في مختلف وسائل الإعلام بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير وإتاحة الفرصة للفوز بالجوائز المالية القيمة، حيث سيجري السحب على جائزتين مخصصتين لجوائز منتصف العام الكبرى ويمكن لكافة زبائن بنك مسقط والذين يحتفظون بمبلغ 30 ألف ريال كحد أدنى الدخول في السحب والفوز بإحدى هذه الجوائز، والتي تبلغ قيمة كل منها 250 ألف ريال عُماني.

كما سيجري السحب على 28 جائزة مخصصة  للمحافظات، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال ويمكن لكافة الزبائن في المحافظات، والذين يحتفظون بمبلغ 1000 ريال كحد أدنى في الحساب الدخول في هذه السحوبات والفوز بالجوائز وغيرها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 مايو 2016

بنك مسقط يجري السحب على جوائز المزيونة الشهرية بولاية صور.. وجوائز خاصة لزبائن "أصالة" و"الجوهر"

المزيد

15 أغسطس 2017

بنك مسقط يجري السحب الشهري على جوائز "المزيونة" للادخار في صور.. اليوم

المزيد

08 نوفمبر 2017

بنك مسقط يجري السحب على جوائز "المزيونة للادخار" الشهرية في نزوى

المزيد

18 فبراير 2019

بنك مسقط يجري السحب الشهري الأول ضمن جوائز "المزيونة" للادخار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انخفاض أسعار الوقود لشهر يوليو في السلطنة

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من الخارجية العمانية على اقتحام سفارة البحرين بالعراق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"شباب عمان 2" تحصد مركزين متقدمين في سباق الحرية بالدنمارك.. وتتأهب لسباقات السفن الشراعية الطويلة

المحليات - أخبار

اليوم.. انطلاق "مخيم الرؤية الصيفي 2019" بالتعاون مع "رويترز"

المحليات - أخبار

مطار صلالة مستعد لاستقبال 4 آلاف مسافر يوميًا خلال موسم الخريف السياحي

الاقتصاد - محلي

السلطنة رئيسا للجنة إعداد النظام الأساسي لرواد الكشافة والمرشدات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة