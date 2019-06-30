بيتزا جديدة بـ "المخدرات"

وسّعت سلسلة مطاعم جنوب إفريقية قائمة طعامها عبر إتاحتها للزبائن طلب بيتزا بزيت الحشيش، مستفيدة من تشريع استخدام هذه المادة في البلاد أخيرا.

وقالت مؤسِسة سلسلة "كولكاتشيو" كينغا بارانوفسكا: "لطالما سعينا إلى أن نظهر حسا ابتكاريا من خلال قائمة طعامنا ونقدم لزبائننا الأوفياء أحدث الصيحات الصحية".

وأضافت: "نحب دائما أن نكون سباقين ونحن فخورون للغاية بأننا أول مطعم في جنوب إفريقيا يطلق بيتزا بطعم الحشيشة".

وأوضح مايك ساوندرز، مؤسس شركة زيت الحشيشة، المزودة لسلسلة المطاعم، في تصريحات للصحافة المحلية، أن هذه البيتزا لا تعطي المفاعيل عينها لتناول الحشيشة "لكن بعد الانتهاء من أكلها ستشعرون بالآثار المهدئة للزيت".

وبات هذا الطعام الجديد ممكنا بفعل تعديلات تشريعية أخيرة في جنوب إفريقيا.

وفي سبتمبر، شرعت المحكمة الدستورية تناول الحشيش للاستخدام الشخصي، في نهاية مسار قضائي طويل يثير جدلا منذ سنوات في هذا البلد كما في سائر أنحاء العالم.

وفي نهاية مايو، قررت الحكومة تشريع استخدام زيت الحشيش مع حصر الجرعة اليومية القصوى بـ20 ميليجراما للشخص الواحد.

وتتيح سلسلة "كولكاتشيو" لزبائنها تناول نوعين من البيتزا بزيت الحشيش، إحداهما نباتية مع الكوسة وجبنة الفيتا في مقابل 125 راند (9 دولارات) والثانية بالدجاج والفلفل في مقابل 140 راند (10 دولارات).