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أول تعليق من الخارجية العمانية على اقتحام سفارة البحرين بالعراق

الأحد 30 يونيو 2019 01:34 م بتوقيت مسقط

أول تعليق من الخارجية العمانية على اقتحام سفارة البحرين بالعراق

مسقط - الرؤية

أعربت وزارة الخارجية العمانية ن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة مملكة ‫البحرين الشقيقة في العاصمة العراقية بغداد، للاعتداء من قبل عدد من المتظاهرين والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وحصانة البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليًا.

وقام متظاهرون غاضبون باقتحام مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور في ‍‍بغداد مساء الخميس 27 يونيو، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه، فيما أعلن وزير الداخلية العراقي، صباح الجمعة، اعتقال 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين في بغداد، وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق.

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