"اجتماع ممتاز" بين ترامب والرئيس الصيني لإبرام اتفاق تجاري "هائل"

أوساكا (اليابان) - رويترز

قالَ الرئيسُ الأمريكيُّ دونالد ترامب، أمس السبت، إنه عقد اجتماعا ممتازا مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وقال ترامب بعد اجتماعه مع شي في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، إنَّ المفاوضات مع الصين متواصلة، وأضاف أنه يعتقد "أننا عدنا إلى المسار" مع الصين.

وقال ترامب إنه مُستعد لإبرام اتفاق تجاري سيكون "هائلا" مع نظيره الصيني؛ وذلك في إطار محادثات يمكن أن تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات أو إغراق أكبر اقتصاديْن في العالم في حرب تجارية أعمق. وأضاف ترامب على هامش اجتماع قمة العشرين: "سيكون شيئا تاريخيا إذا استطعنا التوصل لاتفاق تجاري عادل. إننا مستعدون تماما لذلك كما أنكم مستعدون تماما له"، وأضاف: "أعتقد أن هذا سيكون اجتماعا مثمرا للغاية، وأعتقد أن باستطاعتنا الاستمرار لفعل شيء سيكون هائلا بشكل حقيقي".