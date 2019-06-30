الساعدي: رؤية هلال ذي القعدة مستحيلة يوم الثلاثاء.. وأول أيام الشهر الخميس المقبل

مسقط - الرؤية

قال الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي الخبير الفلكي إنّ هلال شهر ذي القعدة للعام الهجري 1440 سيقترن -يولد- بإذن الله تعالى بالشمس عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 17 و18 ثانية مساء يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019م -حسب التوقيت المحلي للسلطنة-.

وأوضح الساعدي أنّ رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون مستحيلة في جميع محافظات السلطنة وجميع الدول العربية والإسلامية؛ حيث يغرب الهلال قبل غروب الشمس بحوالي 17 دقيقة (بالنسبة لمسقط)، بينما سيشاهد في اليوم التالي الأربعاء 3/7/2019م بسهولة في أغلب محافظات السلطنة وبعض الدول العربية والإسلامية، حيث يمكث الهلال حوالي 42 دقيقة و43 ثانية بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط)، ويكون على ارتفاع حوالي 8 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه سيكون بإذن الله تعالى يوم الخميس 4/7/2019م، غرة شهر ذو القعدة للعام الهجري 1440.

وأوضح الساعدي أنّه في بداية شهر يوليو يبعد القمر عن الشمس بمسافة زاوية قدرها حوالي 239.63 درجة ويزداد بعده عن الشمس يومياً بـ12.2 درجة أي أن شروق القمر يتأخر يومياً حوالي 52 دقيقة عن اليوم السابق.

ويكون القمر في أقرب نقطة له بالمدار حول الأرض يوم الجمعة الموافق 5/7/2019م، عند الساعة التاسعة صباحًا، حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر حوالي 363726 كيلومتراً عندها يكون المد أعلى ما يمكن، بينما يكون القمر في أبعد نقطة له بالمدار حول الأرض يوم الأحد الموافق 21/7/2019م، عند الساعة الرابعة صباحًا حيث تصل المسافة بين الأرض والقمر 405481 كيلومتراً، عندها يكون الجزر أكبر ما يمكن.

وتشهد سماء السلطنة هذا الشهر ظواهر فلكية، منها اقتراب القمر من كوكب الزهرة صباح يوم الثلاثاء 2/7/2019م؛ حيث يُشاهد الجرمان قريبان من بعض فوق الأفق الشرقي لسماء السلطنة وذلك بعد الساعة الخامسة صباحًا.

وسيحدث أيضا كسوف كلي للشمس لا يمكن مشاهدته من السلطنة والدول العربية، بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019م، وستستغرق فترة الكسوف الكلي للشمس حوالي 4 دقائق و32 ثانية، علمًا بأنّ مراحل الكسوف من بدايته وحتى نهايته تستغرق أكثر من 4 ساعات و50 دقيقة، يشاهد الكسوف الجزئي للشمس من مناطق جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ، بينما يشاهد الكسوف الكلي للشمس من مناطق جنوب المحيط الهادئ وتشيلي والأرجنتين، وعند ذروة الكسوف الكلي للشمس سيغطى قرص القمر كامل قرص الشمس ويتحول النهار إلى ظلام دامس.

وكذلك اقتراب كوكب عطارد من كوكب المريخ مساء يوم الخميس 4/7/2019م حيث يشاهد الجرمان قريبان جدًا من بعض فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب. وتشكيل مثلث سمائي يتكون من القمر وكوكب عطارد وكوكب المريخ مساء يوم الخميس 4/7/2019؛ حيث يشاهد المثلث السمائي فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة وذلك بعد صلاة المغرب.

وأخيرًا، حدوث خسوف جزئي للقمر يوم الثلاثاء 16/7/2019م، يمكن مشاهدته من السلطنة والدول العربية. وسيبدأ الخسوف الجزئي للقمر عند الساعة العاشرة والدقيقة 43 مساء بتوقيت السلطنة وذروة الخسوف تكون عند الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الأربعاء 17/7/2019م، يشاهد الخسوف الجزئي للقمر من مناطق واسعة تشمل أمريكا الجنوبية، أوروبا، إفريقيا، آسيا، أستراليا، علمًا بأّن مراحل الخسوف من بدايته وحتى نهايته تستغرق حوالي 5 ساعات و33 دقيقة، بينما الخسوف الجزئي المرئي سيستغرق حوالي ساعتين و58 دقيقة.