محاضرة توعوية بمعهد السلامة المرورية



مسقط - الرؤية

قام وفد من ضباط وأفراد دورة تخطيط الحوادث بمعسكر حامية المرتفعة بالجيش السلطاني بزيارة إلى معهد السلامة المرورية.

واستمع الوفد إلى محاضرة توعوية عن الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية للحد من الحوادث المرورية وآثارها الجسيمة على الفرد والمجتمع والآثار الصحيّة والاجتماعية والاقتصادية والنفسية جراء الحوادث، كما تطرّقت المحاضرة إلى أهميّة استخدام حزام الأمان لجميع الركاب داخل المركبة، ومسافة الأمان بين المركبات، وتجنب استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة لتفادي وقوع الحوادث المرورية، كما رافق المحاضرة تطبيق عملي على أجهزة المحاكاة بقاعة السلامة المرورية.