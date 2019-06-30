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الشرطة تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات الشخصية في السجل المدني

الأحد 30 يونيو 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

الشرطة تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث البيانات الشخصية في السجل المدني


مسقط - الرؤية
من منطلق أهميّة بيانات السجل المدني والمتمثلة بالبيانات الشخصيّة وقيد الوقائع المدنية ودورها المهم كمرجع أساسي للتنمية الشاملة على كافة القطاعات سواء كانت التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى ذات العلاقة في السجلات المدنية، وأهميّة وجود قواعد بيانات محدثة للسجل المدني لدعم الجهات الحكومية في قراراتها التنموية من خلال توفير البيانات المدنية والإحصائيات الشخصيّة.
فإنّ القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية أولت أهميّة بالغة بضرورة تحديث قواعد بيانات السجل المدني عبر تسهيل مسارات عمل وضوابط إجرائية تتيح للمواطن والمقيم سهولة الوصول إلى مراكز الخدمة بإدارات الأحوال المدنية لتحديث بياناته سواء مرتبطة بالعنونة أو قيد الوقائع المدنية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وتحديث البيانات الشخصيّة على المستوى التعليمي والوظيفي.
ولضمان التحديث المستمر للبيانات الشخصية فإنّ على المواطن والمقيم وضمن التزاماته القانونية وبما يحقق الهدف الإيجابي أن يبادر في تحديث قواعد بيانات السجل المدني من أجل توفير إحصائيات سكانية دقيقة تساهم في تعزيز التنمية في كافة المجالات.

 

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