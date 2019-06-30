المرهون يرعى افتتاح "صلالة للمالية الإسلامية".. 14 يوليو

صلالة - العمانية

تُنظِّم شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وبالتعاون مع شركة توافق للاستشارات (ماليزيا)، والهيئة العامة لسوق المال، مؤتمر صلالة الدولي الثاني للمالية الإسلامية، في 14 يوليو، ويستمر على مدار 3 أيام في صلالة، ويرعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

ويهدفُ المؤتمر إلى إطلاع المعنيين بقطاع سوق رأس المال على المستجدات وأحدث المعايير التي تطبق في الأوجه المختلفة بالمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع المالي والاستثماري، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذه المجالات، في ظل النمو الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية بالسلطنة.

ويُناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية؛ تشمل: المالية الإسلامية والتنويع الاقتصادي، ويستعرض المحور الثاني القضايا المعاصرة في المالية الإسلامية، ويركز المحور الثالث على الصكوك بأنواعها وإجراءات إصدارها، ويناقش المحور الرابع أهمية دور الهيئات الداعمة للمالية الإسلامية.

ويتضمن عدة جلسات نقاشية وحلقات عمل حول تعدد الصيغ التمويلية الإسلامية، ودورها في التنويع الاقتصادي، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودور الوقف في التنمية الاقتصادية، وواقع المالية الإسلامية في السلطنة.

كما يستعرض المؤتمر تحديات وحلول البنوك والعملات الرقمية والتأمين التكافلي وإعادة التأمين وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية والضوابط الشرعية للصكوك وحوكمتها والجوانب القانونية لها، وتجربة السلطنة في إصدار الصكوك. ويُشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمصرفيين وممثلي أسواق المال والمعنيين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية.