"حماية المستهلك" يناقش تحديد رسوم طلبات رفع الأسعار

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك اجتماعه الأول للعام 2019، برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير أعمال الهيئة، إلى جانب الاطلاع على القرارات الصادرة في العام الجاري، والاتفاقيات التي ترغب الهيئة في توقيعها، وبحث ودراسة قرار تحديد بعض رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات.

كما ناقش الاجتماع الوضع المالي للهيئة، والاطلاع على تقرير المدقق الخارجي لأعمال الهيئة للعام 2018، وبحث آخر مُستجدات الهيئة خلال الفترة الحالية وخططها. وأوصى المجلس باتخاذ كافة الإجراءات التي تُساعد على تبسيط إنجاز المعاملات في مختلف المجالات، كما أكد أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام.