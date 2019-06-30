226 ألف نشاط تجاري مسجل بنهاية الربع الأول

مسقط - العمانية

بلغ عدد الأنشطة التجارية في مختلف محافظات السلطنة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الأول من العام الجاري 225 ألفًا و917 نشاطًا. وأشارت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة إلى أن حركة النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2019م تركَّزت في محافظة مسقط؛ حيث شكَّلت ما نسبته 36.7 بالمائة من إجمالي حجم النشاط التجاري في السلطنة، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 7ر14 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 1ر14 بالمائة.

وأوضحت دائرة الاحصاء بالوزارة أنَّ عدد الأنشطة التجارية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي في محافظة مسقط بلغ 82801 نشاط، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ33138 نشاطا، وجاءت محافظة ظفار ثالثا بـ31933 نشاطا، وحلت محافظة الداخلية رابعا بتسجيل 17743 نشاطا، وسجَّلت محافظة شمال الشرقية 13516 نشاطا، ومحافظة جنوب الباطنة 13214 نشاطا.

كما تمَّ تسجيل 13212 نشاطا في محافظة جنوب الشرقية، وتسجيل 7834 نشاطا في محافظة البريمي، وفي محافظة الظاهرة تم تسجيل 7044 نشاطا، وتسجيل 3046 نشاطا في محافظة الوسطى، كما تم تسجيل 2436 نشاطا في محافظة مسندم.

وتُواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها للعمل على تطوير وتفعيل مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز جهوده ليُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم قدرات القطاعات الاقتصادية والاستثمارية؛ من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة، وتنفيذها بشكل فعَّال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتَّفق مع الخطط الإستراتيجية لإنعاش الحركة الاقتصادية المختلفة.