الأحد, 30 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

226 ألف نشاط تجاري مسجل بنهاية الربع الأول

الأحد 30 يونيو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

226 ألف نشاط تجاري مسجل بنهاية الربع الأول

مسقط - العمانية

بلغ عدد الأنشطة التجارية في مختلف محافظات السلطنة المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الأول من العام الجاري 225 ألفًا و917 نشاطًا. وأشارت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة إلى أن حركة النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2019م تركَّزت في محافظة مسقط؛ حيث شكَّلت ما نسبته 36.7 بالمائة من إجمالي حجم النشاط التجاري في السلطنة، تلتها محافظة شمال الباطنة بنسبة 7ر14 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 1ر14 بالمائة.

وأوضحت دائرة الاحصاء بالوزارة أنَّ عدد الأنشطة التجارية التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي في محافظة مسقط بلغ 82801 نشاط، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ33138 نشاطا، وجاءت محافظة ظفار ثالثا بـ31933 نشاطا، وحلت محافظة الداخلية رابعا بتسجيل 17743 نشاطا، وسجَّلت محافظة شمال الشرقية 13516 نشاطا، ومحافظة جنوب الباطنة 13214 نشاطا.

كما تمَّ تسجيل 13212 نشاطا في محافظة جنوب الشرقية، وتسجيل 7834 نشاطا في محافظة البريمي، وفي محافظة الظاهرة تم تسجيل 7044 نشاطا، وتسجيل 3046 نشاطا في محافظة الوسطى، كما تم تسجيل 2436 نشاطا في محافظة مسندم.

وتُواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها للعمل على تطوير وتفعيل مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتشجيع القطاع الخاص، وتعزيز جهوده ليُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم قدرات القطاعات الاقتصادية والاستثمارية؛ من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة، وتنفيذها بشكل فعَّال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتَّفق مع الخطط الإستراتيجية لإنعاش الحركة الاقتصادية المختلفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2017

24 ألف نشاط تجاري مسجل بالسلطنة في الربع الأول

المزيد

19 مايو 2018

153700 نشاط تجاري مسجل بنهاية 2017 بمعدل نمو 370%

المزيد

17 ديسمبر 2016

28702 نشاط تجاري مسجل في السلطنة

المزيد

02 يونيو 2018

تسجيل ٣٩ ألف نشاط تجاري في الربع الأخير من 2017

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"شباب عمان 2" تحصد مركزين متقدمين في سباق الحرية بالدنمارك.. وتتأهب لسباقات السفن الشراعية الطويلة

المحليات - أخبار

اليوم.. انطلاق "مخيم الرؤية الصيفي 2019" بالتعاون مع "رويترز"

المحليات - أخبار

مطار صلالة مستعد لاستقبال 4 آلاف مسافر يوميًا خلال موسم الخريف السياحي

الاقتصاد - محلي

السلطنة رئيسا للجنة إعداد النظام الأساسي لرواد الكشافة والمرشدات

المحليات - أخبار

الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

المحليات - أخبار

بنك مسقط يحتفل بتدشين أول جهاز صراف آلي مخصص لذوي الإعاقة البصرية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة