تكريم المشاركين في ختام برنامج "عيون المستهلك"



مسقط - الرؤية

اختتمت الهيئة العامة لحماية المستهلك البرنامج التدريبي "خبرات العمل لطلبة المدارس" بعنوان "عيون المستهلك"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ممثلة بمركز التوجيه المهني تحت رعاية الدكتور علي بن سالم القلهاتي نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية والمالية وبحضور عدد من المسؤولين.

وجاء البرنامج على مدى أسبوعين بهدف إشراك الطلبة في التدريب العملي وإكسابهم مجموعة من المهارات التي يتطلبها سوق العمل العماني وتدريبهم على ممارسة مجموعة من المهن والوظائف في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتمكينهم وتعزيز دورهم في بناء المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل لهم مستقبلاً، ومساعدتهم على استكشاف البيئات المهنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعد الهيئة المؤسسة الحكومية الأولى التي تطبق برنامج خبرات العمل، حيث تدرب المشاركون على العمل الميداني في متابعة الأسواق وصالة الشكاوى ومركز الاتصالات وغيرها، وشهدت أيام التدريب تفاعلا كبيرا من جانب الطلبة المشاركين، وهو ما انعكس بدوره على الأعمال التي أنتجها الطلبة خلال فترة تدريبهم والمهارات المعرفية التي اكتسبوها، وألموا بمجموعة من المعارف والمهارات على مستوى التوعية والتثقيف فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وتوجههم المستقبلي في مجال العمل.

وبدأ حفل الختام بعرض مرئي يسلط الضوء على مراحل التدريب المختلفة، وألقى الطالب منذر المنذري كلمة المشاركين، وكرم راعي الحفل الفائزين بمسابقة أفضل المذكرات اليومية لفترة التدريب وتكريم أقسام الهيئة المشرفة على التدريب، وتسليم الشهادات للطلبة المشاركين.