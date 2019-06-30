تسجيل 230 طلب براءة اختراع و71 للحماية المؤقتة في "الملكية الفكرية" بنهاية يونيو

مسقط - العمانية

قالت وزارة التجارة والصناعة إنّ عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لدى دائرة الملكية الفكرية حتى يونيو الجاري بلغ 230 طلبًا، فيما سجلت الطلبات المقدمة للحماية الموقتة في الدائرة خلال العام الجاري 71 طلبًا.

وقالت المهندسة فاطمة بنت خلفان بن راشد البلوشية أخصائية فحص براءات اختراع تقنية حيوية في دائرة الملكية الفكرية: يجري الأخذ في براءات الاختراع بمعايير الحداثة، ولا بد أن يكون جديدا ويتمتع بالإبداع وله أثر إيجابي على المجتمع، ويساهم في حل مشكلة معينة، وقابل للتصنيع والتسويق، موضحة أنّ مدة الحماية المؤقتة لبراءات الاختراع تكون 6 أشهر فقط من تاريخ الكشف عن الاختراع للمشاركة في أي معرض ما وفق عدد من الضوابط والشروط حيث إنّ هذه الخدمة يتم تقديمها للراغبين في حماية براءاتهم.

وأوضحت البلوشية أنّه يشترط في منح الحماية المؤقتة إعطاء طالب الحماية المؤقتة شهادة بناء على طلبه، دون تحمل الوزارة أدنى مسؤولية تجاه الغير وتعتبر هذه الحماية وثيقة تمنع الغير من سرقة اختراعه إضافة إلى أنّ الحماية المؤقتة تعمل على تسهيل وتسريع إجراءات مشاركة المخترعين في المعارض سواء كانت المحلية أو الدولية وإتاحة الفرصة لهم لحماية ونشر وتسويق اختراعاتهم.

وأشارت البلوشية إلى أنّ دور وزارة التجارة والصناعة يأتي من خلال ترشيح بعض المخترعين الذين تقدموا بطلب براءة اختراع لدى الوزارة إضافة إلى الإعلان في موقع الوزارة الإلكتروني والحسابات الرسمية لها في مواقع التواصل الاجتماعي عن بدء التسجيل في هذه المعارض ليتسنى للمخترعين الراغبين بالمشاركة، وتلبية لرغبة الدول التي تقيم المعارض العالمية برغبتها في مشاركة الدول لعدد من المخترعين في التسجيل بهذه المعارض.

وأكدت أنّ أخصائية فحص براءات اختراع تقنية حيوية في دائرة الملكية الفكرية: وزارة التجارة والصناعة تهدف من خلال ترشيح ومشاركة المخترعين في معارض الابتكارات إلى صقل مهارات المخترعين واحتكاكهم بزملائهم المخترعين الدوليين من كل أنحاء دول العالم، خاصة أن هناك معارض تقام سنويا في العالم لاحتضان المخترعين وتبني اختراعاتهم واكتشافاتهم الجديدة.