مشاركات في معرض سوق الحرف التجاري

مسقط – الرؤية

نظمت الهيئة العامة للصناعات الحرفية ممثلة بدائرة التسويق والمعارض معرض سوق الحرف بمشاركة 10 حرفيين في مجالات النسيج والفخار والفضيات والخشبيات والعطور والبخور، وذلك لمدة 3 أيام في مجمع الواحة التجاري بالخوير للتعريف بالصناعات الحرفية ومنتجاتها.

وضمّ المعرض صناعات حرفيّة ومشاريع حرفية تدار بكفاءات وطنية تتيح للزوار فرص اقتناء مجموعة متميّزة من الحرف المطوّرة والعديد من المنتجات الحرفية المعروضة ذات الاستخدام المتعدد.

ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرات الهيئة الرامية إلى إيجاد منافذ تسويقية للحرف المطورة من خلال تدشين منافذ ترويجية للصناعات الحرفية للزوار في إطار دعم الحرفيين وتسويق منتجاتهم ومن أجل النهوض بالقطاع الحرفي ونشر مظلة متكاملة لدعم ورعاية الحرفيين بهدف دفع الحرفيين إلى إنشاء مشاريع حرفيّة إلى جانب الحفاظ على هوية الصناعات الحرفية العُمانية حيث تحرص الهيئة على التعريف بالحرف العُمانية إلى جانب اطلاع الزوار على العمليات التصميمية والإنتاجية للصناعات الحرفية وما تتطلبه تلك الصناعات من مهارات إبداعية وابتكارية، وإكساب الحرفيين مهارات أكثر فاعلية في التواصل المجتمعي والمعرفة الترويجية.

