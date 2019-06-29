3250 طالبا وطالبة في "صيفي مواطنة مسؤولة" بمختلف مدارس السلطنة.. اليوم

مسقط - محمد الشكري

تنطلقُ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الصيفي لطلاب المدارس 2019، والذي يُنفذ هذا العام تحت شعار "صيفي مواطنة مسؤولة"، وتستمر لمدة أسبوعين متصلين، وتختتم في 11 يوليو المقبل.

وأكَّد الدكتور سالم بن سعيد البحري مستشار وزيرة التربية والتعليم لشؤون العلاقة مع المجتمع رئيس اللجنة الرئيسية لتنظيم وإدارة البرنامج الصيفي لطلاب المدارس، أهمية البرنامج الصيفي لطلاب المدارس، ودوره في صقل مهارات الطلاب والطالبات، واستثمار طاقاتهم الإبداعية. وقال: إنَّ البرنامج الصيفي لطلاب المدارس أضحى استمراراً لجهود وزارة التربية والتعليم في تقديم رسالتها التربوية والتعليمية، وتعزيز أدوارها المجتمعية خارج أوقات الدراسة الفعلية للطلاب، عن طريق تقديم مناشط تربوية تمتزج فيها المعارف بالتطبيق والترفيه بشكل مرن في جو مليء بالألفة والأريحية. وأضاف أنه وبفضل المتابعة الدؤوبة من قبل معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم والتعاون المثمر والشراكة الحقيقية، استطاع البرنامج أن يُسهم بشكل مباشر في استثمار مواهب الطلاب وطاقاتهم الكامنة، وتوجيهها التوجيه الأمثل من خلال الممارسة التطبيقية للأنشطة المختلفة. وأشار البحري إلى أن البرنامج الصيفي يسعى لتحقيق جُملة من الأهداف؛ أبرزها: المساهمة في ترسيخ القيم والصفات الحميدة كالتعاون واحترام الآخرين وتقدير الذات في نفوس أبنائنا الطلاب، وتأكيد قيم الانتماء والولاء للوطن وقائده، ورفع مستوى الوعي بأهمية استغلال وقت الفراغ في ممارسة الأنشطة المختلفة، وزيادة الوعي الصحي وغرس بعض العادات الصحية السليمة.

وتحدَّث البحري عن الشعار اللفظي للبرنامج "صيفي مواطنة مسؤولة" ومدلولاته، فقال: يتضمن هذا الشعار الأنشطة التربوية الموجهة إلى تركيز الاهتمام بالبعد الوطني، وتربية الطلاب على قيم المواطنة؛ من خلال المبادرة بخدمة المجتمع المحلي ومعالجة قضاياه البيئية والصحية والاجتماعية، والمساهمة بالأعمال التطوعية والخدمية مع مؤسسات المجتمع المحلي المختلفة.

وحول أعداد المراكز الصيفية التي تستوعب هذا العدد من الطلاب في محافظات السلطنة، قال البحري: إنَّ عدد المراكز يبلغ 49 مركزاً؛ منها: 16 مركزا ذات كثافة 100 طالب، و33 مركزا ذات كثافة 50 طالبا، موزعة على جميع المحافظات ومعظم ولايات السلطنة حسب الكثافة الطلابية، ويشكل المشاركون في هذه المراكز ما مجموعه 3250 طالبا وطالبة.

وأضاف أن اللجنة تسعى من خلال النشاط الثقافي لتعميق فهم الطلاب وإدراكهم للمهارات المتقدمة في القراءة والكتابة والأنشطة الفنية والثقافية بكافة آدابها وفنونها، كما أنه ينمي قدرات الطلاب المشاركين في المهارات الحياتية المختلفة، وهو بذلك صورة من صور إكسابهم القيم المختلفة بطرق مباشرة وغير مباشرة، وإثارة الدافعية وتنمية الذوق والإحساس بالجمال لديهم.