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في إطار رحلتها الدولية الرابعة "صواري المجد والسلام"

"شباب عمان 2" تحصد مركزين متقدمين في سباق الحرية بالدنمارك.. وتتأهب لسباقات السفن الشراعية الطويلة

السبت 29 يونيو 2019 08:56 م بتوقيت مسقط

"شباب عمان 2" تحصد مركزين متقدمين في سباق الحرية بالدنمارك.. وتتأهب لسباقات السفن الشراعية الطويلة

 

مسقط - الرؤية

حقَّقت سفينة البحرية السلطانية "شباب عُمان الثانية" المركز الأول على مستوى السفن الشراعية من الفئة (أ) والمركز الأول على المستوى العام؛ وذلك في سباق الحرية للسفن الشراعية الطويلة للعام 2019، والذي تنافست فيه السفينة مع بقية السفن المشاركة بالسباق في مساره الذي امتدَّ من مدينة لاهاي الهولندية إلى شمال مدينة سكاجن الدنماركية.

ويأتي ذلك التقدُّم مُواصلة للإنجازات الدولية المعهودة للسفينة، وفي إطار مشاركاتها خلال رحلتها الدولية الرابعة "صواري المجد والسلام". وجاء فوز السفينة "شُباب عمان الثانية" بعد منافسة قوية في خط نهاية السباق مع السفينة الفرنسية (بيليم)، والتي كانت في صدارة السفن من الفئة (أ)، ووسط ترقب من اللجنة المنظمة للسباق والفرحة التي بدأت تغمر طاقم السفينة (بيليم)، تمكنت السفينة "شُباب عمان الثانية" من تجاوز منافستها الفرنسية، وانتزاع الفوز بفضل الخبرة التي يمتلكها طاقمها العماني، والإمكانات التي تتمتع بها السفينة، قاطعة بذلك خط نهاية السباق كأول سفينة من الفئة (أ) من بين مجموعة من السفن التي شاركت في السباق.

وستشارك السفينة "شُباب عمان الثانية" خلال الأيام المقبلة في سباقات السفن الشراعية الطويلة للعام 2019 والذي ستشهده عددٌ من المدن الأوروبية، وسنطلق فعالياته خلال المهرجان الذي سيقام في الثالث من يوليو المقبل بمدينة ألبورج الدنماركية، ويختتم في المهرجان الذي سيقام بمدينة آرهوس الدنماركية في الرابع من أغسطس المقبل.

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