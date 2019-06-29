اليوم.. انطلاق "مخيم الرؤية الصيفي 2019" بالتعاون مع "رويترز"

مسقط - الرؤية

تنطلق، صباح اليوم الأحد، فعاليات الموسم الثاني من مخيم الرؤية الصيفي 2019 "الإعلامي الصغير"، بالمدرسة العصرية العالمية بمسقط، بالتعاون مع معهد رويترز لدراسة الصحافة (طومسون)، وبرعاية حصرية من شركة باقر سليمان جعفر، وفق برنامج تدريبي منوَّع، يعتمد تقنيات تعليمية حديثة، تمزج بين المعرفة والترفيه، إضافة لرحلات أسبوعية إلى عدد من الوجهات التثقيفية والترفيهية المميزة، تُستهل الخميس المقبل بزيارة إلى الجامعة الألمانية بمسقط (جيوتك).

ويأتي الموسم الثاني من "الإعلامي الصغير" بعدما سجلت "الرؤية" العام الماضي حضورا متميزًا على قوائم الفعاليات الصيفية من خلال الموسم الأول للمخيم؛ وشملت نتائج أداء 2018: إتمام 52 طالباً وطالبة الاستفادة الكاملة، إضافة لنشر أخبار صحفية يومية عن المخيم من إعداد الأطفال المشاركين، وزينت أصوات البراعم كذلك إذاعة "صوت الرؤية" والنشرات الإخبارية على قناة "الرؤية TV"، فضلا عن زيارات أسبوعية ميدانية للطلاب المشاركين؛ شملت: متحف بيت الزبير، ومجلس الدولة، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ومكتبة الطفل بمسقط.