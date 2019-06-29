التانجو والسامبا وجها لوجه في نصف نهائي "كوبا أمريكا"

ريو دي جانيرو - رويترز

تحسَّن أداء الأرجنتين بشكل كبير خلال انتصارها 2-صفر على فنزويلا في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم، لتضرب موعدا مع البرازيل -صاحبة الضيافة- في مواجهة مثيرة بالدور قبل النهائي.

وسجَّل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي، ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة، بضربة كعب محولا تسديدة سيرجيو أجويرو إلى الشباك. واضطرت الأرجنتين للصمود أمام هجمات فنزويلا المتلاحقة في الشوط الثاني، وتصدى الحارس فرانكو أرماني لفرصة خطيرة من رونالد هرنانديز كاد يدرك منها التعادل. وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أجويرو التي ارتدت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

وضَمِن هذا الهدف الانتصار للأرجنتين في أول عودة لها إلى استاد ماراكانا العريق منذ الخسارة 1- صفر من ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014، في بداية سلسلة هزائم في نهائي ثلاث بطولات كبرى.

وقال أجويرو مهاجم الأرجنتين للصحفيين: كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا ونحن سعداء بالوصول إلى قبل النهائي . حتى لو جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا فنحن هنا في النهاية. وأضاف: مواجهة الأرجنتين والبرازيل تجلب الإثارة حول العالم كله. هذه مباراة لا يخوضها المرء كل يوم لكن يجب أن نكون حاضرين وسنحاول أن نقدم أفضل شيء ممكن.

وصعدت الأرجنتين لدور الثمانية بالفوز 2-صفر على قطر في ختام دور المجموعات بعد أن خسرت من كولومبيا وتعادلت مع باراجواي وتوقعت اختبارا صعبا أمام فنزويلا. وخسرت فنزويلا 11-صفر أمام الأرجنتين في كوبا أمريكا 1975، لكنها تطورت بشكل كبير رغم المشاكل السياسية، ووصلت إلى نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2017 تحت قيادة المدرب الحالي رفائيل دوداميل. ولم تخسر فنزويلا في آخر ثلاث مباريات ضد الأرجنتين وتضمنت الفوز 3-1 في لقاء ودي في مارس الماضي، لكنها لم تكن على قدر التطلعات، وبالكاد وصلت إلى منطقة جزاء الأرجنتين خلال الشوط الأول.

وقال دوداميل مدرب فنزويلا: لم نكن على المستوى الذي يمكننا تقديمه. عانينا للدخول في أجواء المباراة ولم نقدم القوة المطلوبة... عملنا بجدية، لكن كنا في حاجة إلى التحلي بمزيد من الهدوء. بذلنا مجهودا كبيرا في الصراع على الكرة لكن لم نصنع الكثير من الفرص. نشعر بالمرارة لكن ندرك أننا جعلنا أنفسنا نشعر بالفخر.

وكانت البرازيل قد تغلبت على باراجواي بركلات الترجيح بعد تعادل بدون أهداف الخميس الماضي.