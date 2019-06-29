تخريج الدفعة الثانية من اختصاصيي الابتكار الصناعي .. غدا

مسقط - العمانية

يحتفل مركز الابتكار الصناعي غدا بتخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل اختصاصيي الابتكار الصناعي. وبلغ عدد خريجي البرنامج 136 شابًا عُمانيا كاختصاصيي ابتكار صناعي و57 آخرين من خريجي برنامج تصميم وتطوير المُنتجات الابتكارية ضمن برنامج بناء القدرات. وتم تأهيل عدد من موظفي المركز في مجال استكشاف التكنولوجيا بماليزيا لإكسابهم الخبرة في هذه المجالات.

ويرعى حفل التخريج معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي القطاع الحكومي والخاص بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ويأتي البرنامج إيمانًا من المركز بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية العمانية، حيث يُعد رأس المال البشري أحد أهم عناصر الابتكار وركيزة أساسية في الاقتصاد المعرفي ونقل التكنولوجيا. يذكر أنَّ البرنامج بدأ أعماله في مطلع العام 2017 بتخريج 93 شابًا عمانيًا، حيث يخضع المتدربون إلى اختبارات عملية للحصول على شهادات معتمدة من مؤسسات عالمية.

وقال الدكتور عبدالعزيز الهاشمي مدير برنامج بناء القدرات في مركز الابتكار الصناعي إنَّ المركز يحتفل بتخريج دفعة جديدة من الشباب العماني الذين أدركوا أهمية التحول الابتكاري على كافة الأصعدة الوظيفية ليواكب التطور العالمي، مشيرًا إلى أنَّ المركز يسعى إلى مواكبة التوجهات الابتكارية العالمية ونشر ثقافة الابتكار ودوره في دعم القوى الاقتصادية للدول.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالله المحروقي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي أهمية تبني مثل هذه البرامج الابتكارية التي من شأنها تعزيز قدرات الشاب العماني وتأهيله ليكون كفاءة فاعلة في المحرك الاقتصادي للبلد.

ويصاحب حفل التخريج معرض للأفكار الابتكارية التي تتنوع بين الغذائية والتقنية ذات الطابع الصناعي. ويعمل المركز على اختيار أبرز الأفكار الواعدة التي من المؤمل أن تكون ذات جدوى اقتصادية بدعمها ماديًا والإشراف عليها ابتكاريًا.