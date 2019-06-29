ورشة عمل حول مستقبل تقنيات وشبكات الجيل الخامس

مسقط – الرؤية

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات بالتَّعاون مع عمانتل وإريكسون ورشة عمل في مسقط حول التقنيات الحديثة والدور الذي ستلعبه شبكات الجيل الخامس في جعل المستقبل حقيقة واقعة. وأقيم معرض تقني حول عدة استخدامات لتقنية الجيل الخامس كالمدن الذكية والواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المُختلط، والإمكانيات التي تتمتع بها شبكات الجيل الخامس، كزمن الانتقال المنخفض والسرعات العالية لنقل البيانات والواقع المُعزز، ودورها في إتاحة خدمات وتطبيقات آنية ومبتكرة.

وضمَّ المعرض ركنًا خاصاً حول الإمكانيات التي ستوفرها تقنية الجيل الخامس للألعاب الرياضية ككرة القدم، كما شمل المعرض نموذجاً للمدن الذكية وتناول حلولًا مرنة وفعَّالة من حيث التكلفة للشركات، وحدد إمكانية استخدام البنية التحتية الحالية لبناء شبكات الجيل الخامس المستقبلية، إلى جانب عروض مثيرة للواقع المعزز الذي يحدد كيف سيجري دعم التحول الرقمي للصناعات المختلفة بواسطة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء عبر استخدام أداة بسيطة وبديهية لكنها قوية مثل الواقع المُعزز.

وقال المهندس محمد الكندي، نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تنتقل استخدامات تقنية الجيل الخامس من عالم الخيال إلى الواقع، ونحن على يقين بأنَّ الشركات المبتكرة في المستقبل سيجري بناؤها عبر استخدام تقنية الجيل الخامس. ويتم تنظيم الورشة في إطار التزامنا بإنشاء البيئة التنظيمية المثالية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي والريادة.

وقال سعيد بن عبد الله العجمي، نائب رئيس العمليات في عمانتل: متحمسون للعمل مع كل من هيئة تنظيم الاتصالات العمانية وشركة إريكسون لعرض الفرص والإمكانيات غير المحدودة التي ستقدمها شبكة الجيل الخامس على موظفينا.

وقال فويتشك باجدا، رئيس منطقة الخليج في إريكسون إنَّ شبكات تقنية الجيل الخامس بمثابة المنصة الرائدة لجميع الابتكارات المستقبلية. وتهدف الفعالية إلى إلهام شركائنا على مستوى القطاع في السلطنة بحالات استخدام تقنية الجيل الخامس التي من شأنها تقديم تجارب جديدة للمستهلكين وتمكين الثورة الصناعية الرابعة. متحمسون لمواصلة رحلة تقنية الجيل الخامس في عُمان.