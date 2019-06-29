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الاحتفال بالتدشين الرسمي لـ"أبعاد الدولية القابضة"

السبت 29 يونيو 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

الاحتفال بالتدشين الرسمي لـ"أبعاد الدولية القابضة"

مسقط – الرؤية

عقدت مجموعة أبعاد الدولية مؤتمرا صحفيا في "برزمان الوطنية" بحضور سيف بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد الدولية القابضة، بحضور عبد الله النعماني مدير الموارد البشريّة بالمجموعة وعمر خان المدير العام للمبيعات لإعلان تدشين الرسمي للمجموعة بالخوض، لتصبح الشركة حاضنة ومساندة للشركات التابعة لها، ومنها برزمان الوطنية وزاهب للأغذية واقتدار التجارية وشركة بلاد ومؤسسة الرصد، في مجالات تشمل الضيافة والمطاعم ومبيعات الأغذية وإنتاج وتعبئة الوقود.

وشهد المؤتمر استعراض القدرة التنافسية لشركات المجموعة والجودة العالية لمنتجاتها وخططها التوسعية والتسويقية.

وأكّد سيف النعماني الرئيس التنفيذي لشركة أبعاد الدولية القابضة اهتمام شركات المجموعة بالجودة العالية واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وقدرة منتجات شركات المجموعة على المنافسة مهما زادت حدتها في مختلف الأسواق المحلية والأسواق الإقليمية الأخرى المجاورة، بفضل التزام شركات المجموعة بالجودة ومواكبة التطور وغيرها من العوامل الأخرى المساعدة على النمو والازدهار.

وقد أعطت شركة أبعاد القابضة الفرصة لعدد كبير من الطلاب العمانين للتدريب في مختلف التخصصات الإدارية تحت مظلتها، وطرحت المجموعة تطبيقا عبر الهاتف النقال لتسهيل خدمة العملاء.

واستعرض عمر خان مسيرة تطور شركات المجموعة، وتناول مسيرة شركة برزمان الوطنية المتخصصة في إنتاج مياه الشرب الطبيعية بما لديها من خطوط إنتاج قادرة على إنتاج مائة وخمسين ألف لتر من المياه الطبيعية في الساعة الواحدة.

وأوضح عمر خان أنّ منتجات الوطنية من عبوات المياة الطبيعية وهي إحدى شركات مجموعة أبعاد الدولية القابضة متوفرة في مختلف فروع مجمعات ومحلات البيع بالتجزئة في لولو وسلطان، لافتا إلى أنّ الطيران العماني من أبرز العملاء المهمين للشركة إضافة إلى محلات سبار بفروعها المختلفة، إضافة إلى الأسواق الخارجية وأبرزها أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

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