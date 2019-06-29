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120 صورة احترافية في معرض "صورة" الخيري بالرستاق

السبت 29 يونيو 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - طالب المقبالي

 

نظم فريق الرستاق للتصوير الضوئي التابع للجنة الشبابية بنادي الرستاق معرضًا خيريًا للصور بعنوان معرض صورة الخيري وذلك بقاعة نادي الرستاق .

وأقيم المعرض بالتَّعاون بين الفريق وفرع جنوب الباطنة لجمعية إحسان وقد تم عرض 120 صورة احترافية مطبوعة في إطارات مميزة أمام الحضور، على أن يتم تخصيص عائد بيع هذه الصور للفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجمعية. ورعى حفل الافتتاح الشيخ علي بن مسعود الهنائي بحضور عضو المجلس البلدي إبراهيم بن محمد السالمي رئيس نادي الرستاق وعدد من الأعيان والمصورين وجمع من الحضور.

وقال مالك بن حمد المعولي رئيس فريق الرستاق للتصوير إن الصور المعروضة التقطتها عدسات أعضاء الفريق وهي لمعالم من ولاية الرستاق حديثاً وقديمًا، كما إن بعضها التقاطات للبيئة الفطرية، وقد حظيت الصور بإعجاب الحضور الذين حرصوا على اقتنائها لتزين بيوتهم ومجالسهم.

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