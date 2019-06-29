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السلطنة رئيسا للجنة إعداد النظام الأساسي لرواد الكشافة والمرشدات

السبت 29 يونيو 2019 06:49 م بتوقيت مسقط

السلطنة رئيسا للجنة إعداد النظام الأساسي لرواد الكشافة والمرشدات

 

الكويت - الرؤية

 شاركت السلطنة ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في اختتام أعمال اجتماعات اللجنة التنظيمية لرواد الكشافة والمرشدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم  خلال الفترة 27 إلى29 يونيو 2019م، وذلك بمقر جمعية الكشافة الكويتية، حيث خرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات منها اختيار السلطنة رئيساً للجنة إعداد النظام الأساسي للجنة، واعتماد  المشروع التطوعي المجتمعي الخليجي (شجرة الخير) ، والموافقة على المشاركة في المؤتمر العالمي لرواد الكشافة الـ29 بإسبانيا في أغسطس 2020، كما أكد على أهمية العمل الكشفي الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين رواد كشافة ومرشدات الخليج، حضر ختام الاجتماع الدكتور عبدالله  الطريحي رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية وبحضور صالحة آل علي مستشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون والدكتور أحمد الدوسري رئيس المكتب التنفيذي نائب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي السلطنة المحامي والمستشار القانوني القائد الكشفي وليد بن أيوب الزدجالي رئيس الوفد  وعضوية الدكتور سعيد بن راشد الصوافي وسعيد بن سليمان السيباني.

 

 

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