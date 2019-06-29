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"بلديات الظاهرة" تختتم فعاليات الملتقى الصيفي الثالث لأبناء الموظفين

السبت 29 يونيو 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

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عبري – ناصر العبري

اختتمت بقاعة التوعية والتدريب بولاية عبري، فعاليات الملتقى الصيفي الثالث لأبناء موظفي بلديات محافظة الظاهرة وذلك بحضور الفاضل طلال بن سعيد المعمري المدير العام المساعد بالمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، وشهد حفل الختام  150 مشاركاً تراوحت أعمارهم ما بين 5 إلى 14 عاماً، من أبناء الموظفين في كافة القطاعات البلدية والمائية ببلديات المحافظة، وتنوعت فقرات الحفل التي قام بتقديمها الأطفال المشاركون في فعاليات الملتقى من خلال تقديم لوحات ترحيبية وقصائد شعرية وفي الختام قام راعي المناسبة بتكريم المساهمين والمشاركين في فعاليات الملتقى.

يذكر أن هذه النسخة الثالثة من الملتقى الذي أقيم في الفترة من 16 يونيو وحتى 26 يونيو وذلك بمساهمة موظفي بلديات المحافظة ومجموعة متخصصة من المدربين المعنيين بموضوعات علمية ودينية واجتماعية مختلفة حيث تم تقديم الورش والبرامج والفعاليات المصاحبة. ويستهدف الملتقى تعزيز الانتماء الوظيفي وتجسيد العلاقة القوية التي تربط البلديات بمختلف الكوادر البشرية العاملة فيها عبر تحقيق استفادة أبنائهم من مختلف البرامج التعليمية والترفيهية المصاحبة للملتقى. وفي كل عام يستقبل الملتقى ما يزيد عن 100 مشارك وذلك لتحقيق النجاح عبر تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية والدينية والاجتماعية والمهارية مثل برامج الرياضيات المرحة والعلوم المسلية والبرامج الدينية المتخصصة في سير الرسل والأنبياء وبرامج الرياضة واللياقة البدنية وبرامج اللغة والكتابة والإلقاء وبرامج الصحة العامة والمهارات المنزلية والوعي والقيم وحل المشكلات وغيرها من البرامج.

 

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