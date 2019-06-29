السبت, 29 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"تعليمية شمال الباطنة" تنظم برنامج "همم" بمشاركة عدد من الطلاب

السبت 29 يونيو 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

IMG_274311
IMG_275211_resized_20190629_090323368
IMG_276411_resized_20190629_090324357
IMG_276811
IMG_277111
IMG_278311
IMG_278711

صحار – الرؤية

 

تنظم تعليمية شمال الباطنة بالتعاون مع كلية عُمان البحرية وميناء صحار برنامج "همم"، وذلك بمشاركة عدد من الطلاب المنتسبين لبرنامج صيفي تعليمي، بهدف الوقوف على مهاراتهم وصقلها، وذلك باستخدام الألعاب التعليمية التربوية، كما يعمل القائمون على البرنامج على تطوير مهارات الطلاب من خلال مواقف تُحاكي الواقع، وتتضمن التدرب على إدارة الوقت بشكل صحيح والتخطيط والعمل الجماعي والتجريب لاتخاذ القرار الصحيح من خلال ألعاب تربوية هادفة.

وقال طالب بن شنين بن سليم اليعقوبي مشرف طلابي بكلية عُمان البحرية الدولية إن "همم" هو برنامج تعليمي ترفيهي يكسر الروتين اليومي للطالب من خلال ورشة عمل مدتها يوم واحد داخل أروقة المدرسة بحيث يكون البرنامج جزءًا لا يتجزأ من اليوم الدراسي للطالب.

ويضيف اليعقوبي يعتمد البرنامج على مجموعة من الألعاب التعليمية الترفيهية الحركية والذهنية مثل لعبة العجلة البشرية ولعبة البساط والكرات الملونة ولعبة عبور النهر، وكلها ألعاب تعليمية ترفيهية تنافسية تحتاج للكثير من المهارات. مشيراً إلى أن هذه الألعاب تساهم بشكل كبير في تنمية وصقل مهارات الطالب الشخصية وتجهيزه لمُقابلة احتياجات سوق العمل، كل لعبة من الألعاب قد تستمر من 15 إلى 30 دقيقة، بما في ذلك المناقشات بين المدرب والطلاب قبل وأثناء وبعد انتهاء اللعبة.

 وأكد اليعقوبي أن برنامج "همم" يهدف إلى تنمية مهارات الطالب المختلفة وخاصة المهارات التي يتطلبها سوق العمل مثل مهارة التخطيط ، اتخاذ القرار، إدارة الوقت ، العمل الجماعي وكذلك تنمية روح الابتكار لدى الطلاب من خلال اقتراح أفكار تساعد في أداء اللعبة بشكل سريع وصحيح وصولاً إلى الهدف المطلوب.

وعن مميزات البرنامج قال إنه مستدام وقابل للتطبيق من قبل المعنيين بالمدارس بشكل ذاتي، كما أنه لا يحتاج لأخذ موافقات أولياء الأمور، حيث إن البرنامج جزء لا يتجزء من اليوم الدراسي، وليس له أي مخاطر على الطالب، حيث ينفذ في بيئة المدرسة الآمنة. وغير مكلف ماديا ونأمل أن يتم تطبيقه العام القادم في 5 محافظات بالسلطنة .

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 مارس 2018

تعليمية شمال الباطنة تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

المزيد

03 نوفمبر 2015

"تعليمية شمال الشرقية" تنظم ندوة لمديري المدارس حول تطوير الأداء ورعاية الطلاب

المزيد

11 مارس 2015

"بيئة" تنظم حملة لتنظيف وادي الجزي في شمال الباطنة بمشاركة الفرق التطوعية

المزيد

11 نوفمبر 2015

"تعليمية شمال الباطنة" تكرم المجيدين في برنامج أولمبياد الكيمياء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

المحليات - أخبار

بنك مسقط يحتفل بتدشين أول جهاز صراف آلي مخصص لذوي الإعاقة البصرية

الاقتصاد - محلي

تعرف على الشروط التي أعلنتها إيران للتفاوض مع أمريكا

دولي - أخبار

الإمارات تقرر خفض تواجدها العسكري في اليمن

دولي - أخبار

الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

اعتماد أعلى درجة حرارة في الخليج بـ 54 درجة مئوية

منوعات - من هنا وهناك

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة