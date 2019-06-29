"تعليمية شمال الباطنة" تنظم برنامج "همم" بمشاركة عدد من الطلاب

صحار – الرؤية

تنظم تعليمية شمال الباطنة بالتعاون مع كلية عُمان البحرية وميناء صحار برنامج "همم"، وذلك بمشاركة عدد من الطلاب المنتسبين لبرنامج صيفي تعليمي، بهدف الوقوف على مهاراتهم وصقلها، وذلك باستخدام الألعاب التعليمية التربوية، كما يعمل القائمون على البرنامج على تطوير مهارات الطلاب من خلال مواقف تُحاكي الواقع، وتتضمن التدرب على إدارة الوقت بشكل صحيح والتخطيط والعمل الجماعي والتجريب لاتخاذ القرار الصحيح من خلال ألعاب تربوية هادفة.

وقال طالب بن شنين بن سليم اليعقوبي مشرف طلابي بكلية عُمان البحرية الدولية إن "همم" هو برنامج تعليمي ترفيهي يكسر الروتين اليومي للطالب من خلال ورشة عمل مدتها يوم واحد داخل أروقة المدرسة بحيث يكون البرنامج جزءًا لا يتجزأ من اليوم الدراسي للطالب.

ويضيف اليعقوبي يعتمد البرنامج على مجموعة من الألعاب التعليمية الترفيهية الحركية والذهنية مثل لعبة العجلة البشرية ولعبة البساط والكرات الملونة ولعبة عبور النهر، وكلها ألعاب تعليمية ترفيهية تنافسية تحتاج للكثير من المهارات. مشيراً إلى أن هذه الألعاب تساهم بشكل كبير في تنمية وصقل مهارات الطالب الشخصية وتجهيزه لمُقابلة احتياجات سوق العمل، كل لعبة من الألعاب قد تستمر من 15 إلى 30 دقيقة، بما في ذلك المناقشات بين المدرب والطلاب قبل وأثناء وبعد انتهاء اللعبة.

وأكد اليعقوبي أن برنامج "همم" يهدف إلى تنمية مهارات الطالب المختلفة وخاصة المهارات التي يتطلبها سوق العمل مثل مهارة التخطيط ، اتخاذ القرار، إدارة الوقت ، العمل الجماعي وكذلك تنمية روح الابتكار لدى الطلاب من خلال اقتراح أفكار تساعد في أداء اللعبة بشكل سريع وصحيح وصولاً إلى الهدف المطلوب.

وعن مميزات البرنامج قال إنه مستدام وقابل للتطبيق من قبل المعنيين بالمدارس بشكل ذاتي، كما أنه لا يحتاج لأخذ موافقات أولياء الأمور، حيث إن البرنامج جزء لا يتجزء من اليوم الدراسي، وليس له أي مخاطر على الطالب، حيث ينفذ في بيئة المدرسة الآمنة. وغير مكلف ماديا ونأمل أن يتم تطبيقه العام القادم في 5 محافظات بالسلطنة .