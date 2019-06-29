الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بـ"الوسطى"

هيماء- محفوظ الشيباني

احتفلت محافظة الوسطى باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار(وعيك غايتنا)، وذلك بقيادة شرطة محافظة الوسطى، برعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى، وبحضور العميد محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى وعدد من مسؤولي المؤسسات الحكومية(العسكرية والمدنية) بالمحافظة، حيث استهل الحفل بكلمة شرطة عُمان السلطانية، التي قدمها المقدم سالم بن سعيد الهلالي مدير مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة الوسطى، منوهاً خلالها لجهودهم في ضبط مروجي المخدرات والتهريب والتعاطي والجوانب التوعوية التي تنفذها الشرطة مستهدفة كافة شرائح المجتمع. بعدها قدم الدكتور صلاح محمود كلمة الصحة تطرق خلالها إلى أضرار المخدرات على الصحة، ثم قدم شليويح الحرسوسي وكيل ادعاء عام أول كلمة عن العقوبات في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتخلل الاحتفال عرض فيلم عن جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة المخدرات. وفي الختام تم تكريم المشاركين من جهات مدنية وخاصة لجهودهم وتعاونهم في مجال التوعية.