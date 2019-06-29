"تقدير الذات" ورشة عمل بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم

مسقط - الرؤية

نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم ممثلا في مكتبة المعرفة العامة، ورشة عمل بعنوان"تقدير الذات: تنمية المهارات الذاتية وزيادة الوعي"، استمرت لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن فعاليات صيف المعرفة والإبداع في نسخته العاشرة، الذي احتوى عدداً من البرامج والفعاليات، التي تهدف إلى استغلال أوقات الإجازة الصيفية للطلبة فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وقدمت الورشة الأستاذة خديجة بنت سالم المحروقية من (مكتب القدرة المتمايزة لخدمات التدريب).

كما تهدف الورشة إلى انتقال المشاركين من مرحلة المراهقة "الشباب" لمرحلة النضج بطريقة صحية وإيجابية وإيجاد أساس للبناء عليه، وتطويره من خلال الممارسة والعمل في مواضيع المهارات الحياتية، وتمكين الشباب من بناء قدراتهم بالمهارات الحياتية اللازمة للعيش بصحة نفسية وجسدية سليمة. كما تهدف الورشة الى تزويد الشباب بالمعلومات والمهارات التي تؤهلهم لمواجهة التحديات بطريقة سليمة وفعالة.

تضمَّنت الورشة محاور أهمها: أولاً: شخصي ومحيطي: مَنْ أنا؟!، والآراء الشخصية، والإدراك الخاطئ، ودائرة الأصدقاء، وتأثير سلوكيات الآخرين، وفهم آراء الآخرين بشأن موضوع محدَّد، والأسباب وراء هذه الآراء. وكيف يمكن للآراء والمواقف أن تتغير من وقت لآخر. بالإضافة لِلتَّعرُّف على المواقف المختلفة التي قد يتعرض لها الشباب من قِبَل مجموعة الأصدقاء، وكيفية التصرُّف في مواجهة ضغوط أصدقاء السُّوء خاصةً.