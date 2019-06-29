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تنفيذاً للمرسوم السلطاني

الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

السبت 29 يونيو 2019 06:12 م بتوقيت مسقط

الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

مسقط – الرؤية

أصدر معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارات وزارية بتسكين وتكليف موظفين بمركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم (24/2019) بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وكان معاليه في وقت سابق قد أصدر القرار الوزاري رقم (106/2019) باعتماد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لمركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والتي تتمثل اختصاصاته في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/2010)، إضافة إلى وضع وتحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية، ووضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء وفق المعايير الدولية المعتمدة، كذلك وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله، ومنع الغش التجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على مختلف أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية بكافة أماكن ووسائل إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، إلى جانب إجراء التحاليل المختبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، بالإضافة إلى إصدار تراخيص الأنشطة والمنشآت الغذائية وسيارات نقل المواد الغذائية، وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية بمختلف أصنافهم، واعتماد المختبرات الخاصة العاملة في مجال تحاليل الأغذية والمياه والإشراف عليها، وإصدار تصاريح الإعلانات والحملات الترويجية والفعاليات المتعلقة بالأغذية، ووضع وتنفيذ الخطط وبرامج التدريب والتأهيل لموظفي المركز، ووضع وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية في مجال سلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة، كذلك تمثيل المركز في المحافل المحلية والدولية المختلفة، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع المراكز المماثلة ومع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة وجودة الغذاء.

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الشحي يصدر قرارات بتسكين وتكليف موظفين بمركز جودة الغذاء بـ"البلديات"

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