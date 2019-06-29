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اعتماد لائحة النظام الأكاديمي للتعلم الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس

السبت 29 يونيو 2019 06:11 م بتوقيت مسقط

اعتماد لائحة النظام الأكاديمي للتعلم الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس

مسقط - العمانية

 اعتمد مجلس جامعة السلطان قابوس لائحة النظام الأكاديمي للتعلم الإلكتروني؛ بحضور معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس الجامعة، والتي ترأست اجتماع المجلس الرابع للعام الأكاديمي 2018/2019. وتأتي الخطوة في إطار مساعي الجامعة في التطوير المستمرّ للعمليّة التعليميّة بما يواكب التطوّرات المنهجيّة والمعرفيّة والتكنولوجيّة ويتواءم مع روح العصر تعليمًا وتعلًمًا؛ ونظرًا إلى القيمة المضافة التي يتيحها التعلم الإلكتروني في تطوير التعليم الجامعي وفقا للخطة الاستراتيجية للجامعة (2016- 2040) والخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة (2016- 2020)، ويُسهم في تفاعل الطلبة مع محيطهم ويكسبهم خبرات عصرهم.

كما اعتمد المجلس طرح دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات بكليّة الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بهدف إعداد جيل من الأكاديميين والباحثين الذين يستطيعون التعامل مع معطيات العصر ومعارفه ومهاراته. كما اعتمد أيضا طرح برنامج الماجستير في العمليات وسلسلة التوريد من ذات الكلية في إطار دعم تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تزويد قطاعي الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بالكفاءات المؤهلة تأهيلا عاليًا.

 

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