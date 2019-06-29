"صحار ألمنيوم" تدعم مستشفيي عبري وخولة بمعدات وأجهزة طبية

مسقط – الرؤية

وقعت صحار ألمنيوم مذكرتي تفاهم مع مستشفيي عبري وخولة، في إطار جهودها لدعم مختلف القطاعات على مستوى السلطنة، بهدف تعزيز الأثر الإيجابي لأعمالها والمُساهمة في تنفيذ مشاريع ومبادرات مستدامة بمختلف محافظات السلطنة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مستشفى عبري تمويل شراء معدات وأجهزة طبية للمستشفى الذي يخدم نحو 250,000 نسمة من أبناء محافظة الظاهرة. ووقع الاتفاقية سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار الشؤون الصحية بوزارة الصحة، ووقعها من جانب صحار ألمنيوم المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي للشركة.

وحضر حفل التوقيع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلو ولاية عبري وسعادة الشيخ والي عبري ومدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة ومدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة بصحار ألمنيوم، ومدير مستشفى عبري إضافة إلى بعض أعيان المجتمع وذلك بمبنى المستشفى.

ووقع اتفاقية مستشفى خولة الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مدير عام المديرية العامة لمستشفى خولة والمهندس سعيد بن محمد المسعودي، الرئيس التنفيذي للشركة، وتتضمن تمويل صيانة وتوريد معدات لمبنى الخدمات بالمستشفى.

وقال المهندس سعيد بن محمد المسعودي: تسعى صحار ألمنيوم منذ إنشائها إلى القيام بدور هام في مجال المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع ودعم المشاريع المستدامة والمبادرات الاجتماعية لخدمة أبناء السلطنة. ولدى صحار ألمنيوم جذور راسخة في مجال المشاركة المجتمعية، ونفخر بنمونا المستمر ونسعى دائمًا للالتزام بمسؤولياتنا تجاه المجتمع. وقد ركزت صحار ألمنيوم جهودها منذ نشأتها على التنمية الشاملة في السلطنة. وكان وسيظل تركيزنا على خدمة عُمان بفخر، وهي الصفة التي تتسم بها كل جهودنا. وترتبط مُبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية بشكل كبير بالمشاريع الإستراتيجية المستدامة، ونتبع منهجًا يضع المجتمع في محور اهتماماتنا، الأمر الذي يُعزز مكانة الشركة الإيجابية كشريك حقيقي للمجتمع. وتحدد الشركة المواضيع التي تهم المجتمع بالتعاون مع الأعيان واللجان المختلفة في الشركة. وتتفاعل الشركة مع المجتمع من خلال الخط الساخن، ووسائل التواصل الاجتماعي، والفعاليات المباشرة للتعرف على احتياجاته الأساسية ومعالجتها بأفضل طريقة ممكنة.