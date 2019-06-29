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اتفاقية تعاون بين "لولو للصرافة" و"سيل الدولية"

السبت 29 يونيو 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

اتفاقية تعاون بين "لولو للصرافة" و"سيل الدولية"

 

 

مسقط – الرؤية

وقعت "لولو للصرافة" اتفاقية حصرية مع شركة سيل الدولية (Sale International) لتقديم خدمات شحن إلكترونية متنوعة عبر شبكات عمانتل، ورنة موبايل وغيرها من الشبكات للعملاء، في جميع فروع لولو للصرافة بالسلطنة.

وقال أديب أحمد، المدير الإداري في لولو للصرافة: إن الشركة تحلل بدقة ما يحتاجه العملاء، وتعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية متطلباتهم. متحمسون لتوقيع اتفاقية الشراكة القيمة مع سيل الدولية (Sale International) وسيكون من دواعي سرور عملائنا أن يعلموا أن فروعنا توفر لهم الراحة الإضافية من خيار إعادة الشحن لمختلف شبكات الجوال. ونتطلع إلى تقديم مزيد من هذه الخدمات المتطورة في المستقبل.

وقال جاسبر هانسن، المدير العام للمبيعات في سيل الدولية: إن المبادرة تتماشي مع خطتنا الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملنا وتوزيع قسائم الشحن الإلكترونية (EVD). ونحن على يقين أن هذه الشراكة ستعمل على توسيع خدماتنا، كما أن شراكتنا الجديدة مع لولو للصرافة ستخلق شبكة واسعة من نقاط البيع التي يمكن للعملاء من خلالها الحصول على المنتجات والخدمات المطلوبة. وتوفر لولو للصرافة خدمات لصرف العملات الأجنبية في عدد من المناطق في السلطنة، وهي مدعومة بشبكة ضخمة، ولها شركاء مرموقون، وتلتزم بالمعايير العالية لخدمة العملاء. وتمتلك لولو للصرافة 34 فرعاً في جميع أنحاء السلطنة.

وتعمل شركة سيل الدولية في السلطنة منذ 2011، ولديها شراكة مع عمانتل ورنة موبايل وريدبول موبايل وهي الموزع المعتمد لشركة آبل في السلطنة، إلى جانب كونها موزعا للهواتف الذكية وملحقاتها من خلال شبكة توزيع واسعة ومنافذ البيع بالتجزئة.

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