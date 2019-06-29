السبت, 29 يونيو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

السبت 29 يونيو 2019 12:59 م بتوقيت مسقط

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

مسقط – الرؤية

 افتتحت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين أكبر متجر لهواوي في مسقط، ويقع المتجر فس مسقط سيتي سنتر.

ويعد هذا الفرع ثاني أكبر متجر في المنطقة لعملاق صناعة الهواتف الذكية، جاء تدشين هذا المتجر الجديد ليعزز من مكانة هواوي كرائدة التقنيات الحديثة وصناعة الهواتف الذكية والمنتجات المبتكرة في السلطنة.

أوقد ُقيمت فعالية الافتتاح بحضور الفاضل/ إيان لي، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في عدة دول في الشرق الأوسط. كما حل نجم كرة القدم العُمانية علي الحبسي ضيفاً خلال الاحتفالية حيث التقى خلالها بمعجبيه وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وحضر حفل الافتتاح كذلك الفاضل/ جاسم البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة آي بي تي جروب في عُمان، وهو الشريك والموزع الرسمي لأجهزة هواوي في عُمان.

وبمناسبة الافتتاح، كشفت هواوي عن تقديم مجموعة من العروض والهدايا الرائعة لمدة ثلاثة أيام بما في ذلك خصم بنسبة 10% على جميع الأجهزة اللوحية، و30% على جميع الإكسسوارات والأجهزة القابلة للارتداء. فمع كل عملية شراء لأحد هواتف هواوي، حصل العملاء على بطاقة هدية تصل قيمتها إلى 50 ريال عُماني، بينما حصل كل من قام بشراء Matebook 13 على أحدث إصدارات هواوي من ساعة HUAWEI Watch GT مجاناً. ولمدة يوم واحد فقط، أتاح متجر هواوي الجديد الفرصة أمام العملاء الذين ينفقون أكثر من 50 ريال عُماني للدخول في سحب للفوز بهاتف HUAWEI P30.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يونيو 2017

تدشين "Hadaya.Om" أول متجر إلكتروني للزهور والحلويات بالسلطنة

المزيد

12 يناير 2019

"دانوب هوم" تفتتح أكبر متجر للبيع بالتجزئة في المعبيلة

المزيد

06 مايو 2019

80% خصومات بمناسبة افتتاح متجر "دانوب هوم" السابع بالسلطنة

المزيد

10 أبريل 2018

شاشة أكبر لمتعة أعمق مع "هواوي HUAWEI nova 3e"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تدشين أول صراف آلي للمكفوفين بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

تعرف على الشروط التي أعلنتها إيران للتفاوض مع أمريكا

دولي - أخبار

الإمارات تقرر خفض تواجدها العسكري في اليمن

دولي - أخبار

الرئاسة التونسية تنفي وفاة الباجي السبسي

دولي - أخبار

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الاقتصاد - محلي

السلطنة والأردن تشددان على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

لأول مرة.. الأمم المتحدة تكشف المسؤول عن مقتل خاشقجي

دولي - أخبار

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

زوجة الراحل محمد مرسي تكشف اللحظات الأخيرة قبل دفنه

دولي - أخبار

شاهد.. أول فيديو لاستهداف الطائرة الأمريكية في الأجواء الإيرانية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة