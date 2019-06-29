تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

مسقط – الرؤية

افتتحت مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين أكبر متجر لهواوي في مسقط، ويقع المتجر فس مسقط سيتي سنتر.

ويعد هذا الفرع ثاني أكبر متجر في المنطقة لعملاق صناعة الهواتف الذكية، جاء تدشين هذا المتجر الجديد ليعزز من مكانة هواوي كرائدة التقنيات الحديثة وصناعة الهواتف الذكية والمنتجات المبتكرة في السلطنة.

أوقد ُقيمت فعالية الافتتاح بحضور الفاضل/ إيان لي، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في عدة دول في الشرق الأوسط. كما حل نجم كرة القدم العُمانية علي الحبسي ضيفاً خلال الاحتفالية حيث التقى خلالها بمعجبيه وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وحضر حفل الافتتاح كذلك الفاضل/ جاسم البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة آي بي تي جروب في عُمان، وهو الشريك والموزع الرسمي لأجهزة هواوي في عُمان.

وبمناسبة الافتتاح، كشفت هواوي عن تقديم مجموعة من العروض والهدايا الرائعة لمدة ثلاثة أيام بما في ذلك خصم بنسبة 10% على جميع الأجهزة اللوحية، و30% على جميع الإكسسوارات والأجهزة القابلة للارتداء. فمع كل عملية شراء لأحد هواتف هواوي، حصل العملاء على بطاقة هدية تصل قيمتها إلى 50 ريال عُماني، بينما حصل كل من قام بشراء Matebook 13 على أحدث إصدارات هواوي من ساعة HUAWEI Watch GT مجاناً. ولمدة يوم واحد فقط، أتاح متجر هواوي الجديد الفرصة أمام العملاء الذين ينفقون أكثر من 50 ريال عُماني للدخول في سحب للفوز بهاتف HUAWEI P30.