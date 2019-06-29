بنك مسقط يحتفل بتدشين أول جهاز صراف آلي مخصص لذوي الإعاقة البصرية

مسقط – الرؤية

احتفل بنك مسقط بتدشين أول جهاز صراف آلي خاص بذوي الإعاقة البصرية بالسلطنة بهدف التسهيل على هذه الفئة وتوفير مُختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية عبر الجهاز الذي يتمتع بأحدث التقنيات الحديثة ومعايير الأمان. ونظم البنك بالتعاون مع جمعية النور للمكفوفين احتفالية في مقر الجمعية بولاية بوشر بحضور عدد من المسؤولين في بنك مسقط وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنتسبيها.

وخلال الحفل جرَّب أحد أعضاء جمعية النور للمكفوفين الجهاز الجديد لمعرفة الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يمكن لذوي الإعاقة البصرية الاستفادة منها وطريقة عمل الجهاز، إلى جانب تقديم شرح مفصل من جانب مسؤولي البنك حول ما يتميز به الجهاز الجديد الذي يُعد الأول من نوعه في السلطنة.

وأعرب أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط عن سعادته بتدشين الجهاز الذي يؤكد مدى اهتمام بنك مسقط بكافة فئات المجتمع لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة من خلال استثمار التقنيات والتكنولوجيا الجديدة في هذا المجال، مؤكدا أن تدشين بنك مسقط للجهاز يُمثل نقلة جديدة للبنك وللقطاع المصرفي في مجال استثمار التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية.

وأوضح أمجد اللواتي أن الجهاز يعمل بنظام الاستجابة الصوتية أو من خلال التعامل مع الجهاز عن طريق نظام برايل سينس المعروف عالمياً والذي يستخدمه ذوو الإعاقة البصرية في القراءة والكتابة بهدف إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة.

وقدم رائد الفارسي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النور للمكفوفين الشكر والتقدير لبنك مسقط على المبادرة التي تؤكد ريادة البنك للقطاع المصرفي العماني ووقوفة إلى جانب المكفوفين والتسهيل عليهم في الإجراءات المصرفية، معبرا عن أمله في تعميم الجهاز في كافة فروع الجمعية في المحافظات.

ويقدم الجهاز الجديد كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تقدمها أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك مسقط والمنتشرة في كافة أنحاء السلطنة مع اختلاف طريقة الاستخدام حيث يعمل الجهاز بعرض قوائم المعاملات المختلفة على الشاشة وقراءتها للزبون عن طريق مكبر صوت أو سماعة، ويتميز الجهاز بخيارات محددة لكي يسهل على الزبون تذكر الخيار المرغوب فيه عند سماعه، كما سيمكنهم معرفة رصيد حسابهم عن طريق نظام تحويل النص إلى صوت ويجب على الزبون الراغب في معرفة رصيده في الحساب أن يستخدم السماعة قبل قراءة رصيده في الحساب، كما يحتوي الجهاز الجديد على لوحة مفاتيح برايل باللغتين العربية والإنجليزية وواجهة مساعد صوتي مع خيارات باللغتين العربية والإنجليزية يمكن الاستماع إليها عن طريق مكبرات الصوت أو سماعة الرأس التي توفر المزيد من الخصوصية.

ويتوفر في الجهاز 3 كاميرات أمنية عوضًا عن واحدة التزاما بالتدابير الأمنية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني، ولدى بنك مسقط خطة لطرح مزيد من الأجهزة في مواقع متعددة بالسلطنة لتقديم أفضل الخدمات لفئة ذوي الإعاقة البصرية بهدف إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة وأمان.